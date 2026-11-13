Nach tragischem Tod: Zwölf Spiele Sperre für Torwart Owono

Madrid (dpa) - Torwart Jesús Owono, nach dessen schwerem Foul der spanische Fußballer Jesús de Miguel gestorben war, ist für zwölf Spiele gesperrt worden. Über die Strafe für den Torwart des FC Andorra entschied der Disziplinarausschuss des spanischen Fußballverbands. «Zwölf Spiele sind die höchste Sperre, die der Disziplinarkodex für die im Schiedsrichterbericht beschriebenen Vorgänge vorsieht», heißt es in der Entscheidung.

Beim 2:2 in der zweiten spanischen Liga zwischen dem FC Andorra und CD Teneriffa am 2. November war de Miguel nach einem überharten Foul und einem Herzstillstand tags darauf mit nur 30 Jahren im Krankenhaus gestorben. Owono sah für sein Einsteigen die Rote Karte.

Zudem nahm die Mordkommission der spanischen Polizei gegen den Torwart Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui davon aus, dass ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich ist.

Trainer dementiert Spekulationen über Rücktritt

Schiedsrichter Manuel Ángel Pérez Hernández hielt in seinem Bericht fest, dass Owono bei der Aktion übermäßige Gewalt angewendet habe. De Miguel wurde auf dem Rasen behandelt und verließ das Spielfeld auf einer Trage.

Nach dem Tod von de Miguel hatte sich Owono tief betroffen gezeigt. Wie die Zeitung «Marca» berichtet, befindet sich der Torwart in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins. Spanischen Medienberichten zufolge dementierte Andorras Trainer Carles Manso aber, dass der 25 Jahre alte Owono über einen Rücktritt nachdenken soll. Andorra trifft im Zweitligaspiel am Samstag auf UD Almería.