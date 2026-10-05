Medwedew disqualifiziert: Djokovic im Finale von Peking

Peking (dpa) - Weil sein Halbfinalgegner Daniil Medwedew disqualifiziert wurde, steht Tennis-Star Novak Djokovic bei seinem Lieblingsturnier in Peking wieder einmal im Finale. Der Russe schlug gegen Ende des zweiten Satzes nach einem verlorenen Punkt den Ball ins Publikum und traf dabei einen Zuschauer im Gesicht. Der Besucher musste mit offensichtlichen Schmerzen von der Tribüne geführt werden.

Djokovic wurde beim Stand von 7:5, 5:3, 15:15 nach knapp zweieinhalb Stunden zum Sieger erklärt und trifft im Endspiel an diesem Dienstag auf den Australier Alex de Minaur. Der 39 Jahre alte Serbe hat in Peking noch nie ein Spiel verloren und verließ nun zum 33. Mal als Sieger den Platz.

So reagiere beide Spieler auf den Vorfall

«Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt», sagte Djokovic. «Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden», sagte die langjährige Nummer eins der Welt, die 2020 bei den US Open disqualifiziert wurde.

Medwedew zeigte hinterher Reue. «Es tut mir sehr leid für den Zuschauer. Ich versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen, falls er das wünscht», sagte der Russe laut der «L'Équipe». Er betonte, dass es sich nicht um Absicht gehandelt habe: «Es war hundertprozentig ein Unfall. Man kann sehen, dass ich den Ball nicht aus Wut geschlagen habe.»

Spannendes und skurriles Duell

Vor dem unrühmlichen Ende hatten sich Djokovic, der im Viertelfinale Alexander Zverev bezwungen hatte, und Medwedew ein packendes Duell geliefert. Allein der erste Satz dauerte 1:19 Stunden, ehe sich Djokovic mit 7:5 durchsetzte.

Beiden Spielern waren fortan die Strapazen anzumerken. Der 39 Jahre alte Djokovic wirkte angeschlagen und stützte seine Hände immer wieder auf die Oberschenkel. Medwedew nahm dem Serben die Probleme aber offenbar nicht ab und imitierte seinen Gegner einige Male. Als er zum 2:4 seinen Aufschlag abgab, nahm sich aber auch der Russe eine Behandlungspause. Danach schaffte er das Re-Break, verlor dann aber wieder selbst den Aufschlag und kurz darauf die Nerven.