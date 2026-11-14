Nach dem Regensieg: Das sagt Klopp, und das steckt dahinter

Belgrad (dpa) - Jürgen Klopp rieb sich die Hände und setzte sein bestes Siegerlächeln auf. Das souveräne 3:1 in Serbien machte den Bundestrainer in mehrerer Hinsicht glücklich. Der Einzug ins Viertelfinale der Nations League ist für die Nationalmannschaft weiterhin möglich. Und die Leistung gegen das Tabellenschlusslicht in Belgrad entsprach dem Fußball der Marke Klopp.

Jetzt will der DFB-Chefcoach am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Spitzenreiter Niederlande im vollen Berliner Olympiastadion bestehen und das K.-o.-Ticket in der Nationen-Liga lösen.

Das sagt Klopp zum Auftritt gegen Serbien

«Ich bin sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, mit dem Umgang, mit der Herangehensweise, mit den ein, zwei schwierigen Momenten im Spiel.»

Klopp ist die Entwicklung der Mannschaft wichtig. Sie soll seine Fußball-Idealvorstellung schnell verinnerlichen. Das führt irgendwann automatisch zum Erfolg, ist sich der Bundestrainer sicher.

«Wir müssen als Gruppe zusammenwachsen. Und aus dieser Gruppe müssen wir immer elf (Spieler) finden, die dann zünden. Das hat heute funktioniert.»

Das sagt Klopp zur Aufgabe gegen Holland

«Jetzt haben wir ein richtig gutes Ding, gegen einen super selbstbewussten Gegner. Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse. Wir freuen uns darauf.»

Die Niederlande überrannte Griechenland beim 7:0-Torfest. Damit ist klar: Gewinnt die DFB-Elf gegen den Tabellenführer, ist das Ticket für die K.-o.-Runde gebucht. Bei einem Remis darf Griechenland nicht gegen Serbien punkten. Bei einer Niederlage gegen Holland würde das Viertelfinale definitiv verpasst.

Bangemachen gilt aber nicht, auch wenn die nächste Aufgabe ungleich schwerer wird. «Wir haben drei Tage. Wir freuen uns wie Bolle auf Montag. Das wird ziemlich toll, gegen eine sehr starke holländische Mannschaft. Los geht's.»

Das sagt Klopp zu seinem Mittelfeld um Kapitän Kimmich

«Wir wissen genau, was wir für Spieler-Charaktere dort haben. Wir müssen den Spielern in den kleinen Unterschieden gerecht werden.»

Das soll heißen: Wenn Kimmich und Aleksandar Pavlovic zusammenspielen, agieren sie eher wie beim FC Bayern als Doppelsechs. Tom Bischof oder Felix Nmecha, die eingewechselt wurden, stehen etwas höher. Die Oktober-Diskussion um den Wert von Kimmich für das DFB-Team ist wieder vorbei.

Die dominante Spielweise im Zentrum findet Klopp richtig gut. Aber es muss eine Balance herrschen. «Bei der Art Fußballer, die wir auf dem Platz haben, hatte ich nur eine Sorge: Dass wir am Ende keinen in der Box haben, weil alle mitspielen wollen. Und bei einer Flanke ist dann keiner da. Das war nicht der Fall, wir haben das sehr flexibel gestaltet.»

Das sagt Klopp zu Debütant und Torschütze Gruda

«Offensiv hat er es toll gemacht - was für ein wundervoller Fußballer. Es hat natürlich auch mir Spaß gemacht, zuzugucken.»

Doch Klopp sieht auch Verbesserungsansätze für den 22-jährigen Leipziger. «Woran er arbeiten muss, ist, dass er variabler wird. Am Umschaltverhalten muss er arbeiten. Heute war es top. In Leipzig freuen sich alle, wie er umgeschaltet hat, weil er das nicht in jedem Bundesligaspiel genauso macht.»

Dass durch Grudas Debüt Bayern-Jungstar Lennart Karl nicht zum Einsatz kam, war für Klopp kein Aufreger. «Ich werde mich auch wieder einmal für Lennart Karl entscheiden, einfach, weil er ein unfassbares Talent ist.»

Das sagt Klopp zu seinen torlosen Stürmern

Fünf Spiele, null Mittelstürmer-Tore. Kein Grund für Angriffsalarm.

«In einer guten Fußball-Mannschaft schießen nicht nur Stürmer Tore. Eine gute Fußball-Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man aus allen Positionen trifft. Das ist unser Plan.»

Klopp verspricht: «Unsere Stürmer werden treffen. Kai Havertz. Oder Niclas Füllkrug. Oder Younes Ebnoutalib. Oder einer der anderen Jungs, die jetzt nicht dabei sind.»