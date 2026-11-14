Wenger-Entscheidung steht aus: Medien-Bericht sät Zweifel

Berlin (dpa) - Wenige Tage vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist hat die französische Sportzeitung «L'Équipe» Zweifel an einer möglichen Kandidatur des ehemaligen Star-Trainers Arsène Wenger für den Posten des FIFA-Präsidenten gesät. Ohne Angabe von Quellen hieß es dort, dass die Gegner von Amtsinhaber Gianni Infantino «sich wohl einen anderen Favoriten suchen» müssten. Bis zum kommenden Mittwoch (18. November) haben mögliche Bewerber noch Zeit, dann läuft die Frist für eine Kandidatur ab.

Eigentlich war noch in dieser Woche mit einer Entscheidung des mittlerweile 77 Jahre Wengers gerechnet worden. Der Franzose äußerte sich bis Samstagabend allerdings noch immer nicht öffentlich. Dafür bekam er auch aus Deutschland Zuspruch.

Watzke äußert sich pro Wenger

«Ich weiß nur eins: Er wäre top», sagte Hans-Joachim Watzke, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes in einem Interview von RTL und Sky Sport. Der 67-Jährige ergänzte dabei aber auch: «Es ist das Problem, jetzt über Namen zu spekulieren. Weil er sich ja offensichtlich noch nicht committet hat», sagte Watzke, der auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist.

Seit Ende August denke Wenger sehr ernsthaft über die Möglichkeit nach, gegen Infantino anzutreten. Er zögere jedoch ständig, eine Entscheidung zu treffen, hieß es in dem Bericht von «L'Équipe». «Sollte sich sein Rückzug bestätigen, müssen die Gegner von Infantino dies nun verdauen, denn sie sahen in Wenger den idealen Gegner, der Chancen auf einen Sieg hatte.»

Die europäischen Kritiker von FIFA-Chef Infantino um DFB-Chef Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin konnten bisher keinen Gegenkandidaten präsentieren. Neben Wenger wurden zwischenzeitlich auch Ex-Stars wie Luis Figo oder David Beckham gehandelt. Laut UEFA-Forderung soll der FIFA-Chef künftig nur noch repräsentative Aufgaben haben, das operative Geschäft soll neu strukturiert werden.

Käme es doch dazu, wäre ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger brisant. Noch arbeitet der langjährige Erfolgscoach des FC Arsenal als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem aktuellen FIFA-Boss zusammen. Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert.