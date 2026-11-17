Berlin (dpa) - Jürgen Klopp wähnte sich schon in einem langen Winterurlaub, wünschte allseits frohe Weihnachten. Doch das 5:0-Fest gegen die Niederlande war für den Bundestrainer nicht der Jahresabschluss. Bei zwei Auslosungen ist er noch gefragt. Dabei geht es um das Programm der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 2027.

Freitag, 20. November, 12.00 Uhr, Nyon (Schweiz)

Am UEFA-Hauptsitz am Genfer See werden vor malerischer Alpenkulisse die Lose für das Viertelfinale in der Nations League gezogen. Klopp ist mit der DFB-Elf nach dem Gruppensieg in einem Topf mit Frankreich, England und - Stand jetzt - auch Portugal. Auf diese Gegner kann die Nationalmannschaft in der ersten K.-o.-Runde nicht treffen. Mögliche Kontrahenten sind: Weltmeister Spanien, Belgien und - Stand jetzt - Dänemark.

Fest steht: Klopps Team startet Ende März mit einem Auswärtsspiel ins neue Jahr. Als Tabellenerster hat man im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Wird die nächste Runde gewonnen, steht im Juni das Final Four der Nations League an. Wie gewohnt in Form eines kompakten Viererturniers mit Halbfinale und Endspiel. Der DFB bewirbt sich diesmal nicht als Ausrichter. Dem Vernehmen nach soll Frankreich ein möglicher Gastgeber sein.

Sonntag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, Belfast (Nordirland)

Unweit der Werft, in der einst der legendäre Ozeankreuzer Titanic gebaut wurde, werden in Nordirlands Hauptstadt Belfast die EM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Der Modus für die Endrunde 2028 ist nicht unkompliziert. Auf Klopp warten zum Beispiel gleich zwei mögliche Gruppen. Eine Viererkonstellation würde es werden, wenn sich die DFB-Elf für das Final Four der Nations League qualifiziert und somit erst im September 2027 in die Ausscheidungsrunde einsteigt.

Im Fall einer Niederlage im Viertelfinale würde Deutschland in eine andere Gruppe rutschen, das kann dann eine Vierer- oder Fünfergruppe sein. Die DFB-Elf ist im Topf der besten zwölf Teams gesetzt und vermeidet so Duelle mit Topgegnern. Stärkste Kontrahenten aus Topf zwei könnten die Schweiz oder Österreich sein.

Bei der EM sind alle Erstplatzierten der zwölf Gruppen und die acht besten Zweiten dabei. Die verbleibenden vier Plätze werden in Playoffs ausgespielt, wobei eventuell zwei dieser Tickets für die Gastgeber England, Wales, Schottland und Irland reserviert sind, sofern sie sich nicht direkt qualifizieren.

Einen EM-Rettungsschirm hat Klopp sich schon gesichert. Als Gruppensieger der A-Liga der Nations League dürfte man an den EM-Playoffs im März 2028 teilnehmen, sollte nicht über die Gruppe das Ticket gelöst werden.