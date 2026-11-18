Berlin (dpa) - Schauspielstar Armin Rohde weiß, wie es ist, nicht dazuzugehören. «Nicht eingeladen sein zu Kuchen und Limonade und Mitfeiern - daran erinnere ich mich aus meiner Kindheit», erzählte Rohde im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Der heute 71-Jährige war damals einziger Arbeitersohn in einer Gymnasialklasse. «Wenn es in der Nachbarschaft zum Beispiel jemanden gab, der ein Indianerzelt zum Geburtstag bekommen hat, dann war ich derjenige, der da nicht mit eingeladen war».

Rohde spricht gerade in neuen Hörbüchern («Harry Potter: die Hörbücher mit voller Besetzung», Teil 1 seit 10.11. bei Audible) Harry Potters guten Freund Hagrid. Der ist Wildhüter von Hogwarts, aber auch ein Außenseiter in der Zaubererwelt. Unter realen Menschen sei das ein weit verbreitetes Phänomen, glaubt Rohde: «Ich denke, es gibt viele Menschen, die das Gefühl kennen, nicht dazuzugehören und außen vor gelassen zu werden.»

«Das hat mich damals, glaube ich, gerettet»

Rohde selbst hat seinerzeit unter anderem Kampfsport geholfen, sich aus der Außenseiterrolle herauszukämpfen. «Dass ich als Zwölfjähriger angefangen habe, Kampfsport zu machen - Judo und Taekwondo. Außerdem war ich sprachbegabt, habe sehr schnell Englisch gelernt, hinterher kamen Französisch und Spanisch dazu», sagte er.

Auch seine aufblühende schauspielerische Ader war offenbar entscheidend: «Ich konnte sehr gut Aufsätze mit wörtlicher Rede schreiben, die ich dann natürlich wahnsinnig gerne auch vorgelesen habe. Das hat mich damals, glaube ich, gerettet.»

«Muggelwelt» voller Helden

Im dpa-Interview erinnerte Rohde an «Leute, die ihre Angehörigen pflegen, das hauptberufliche Pflegepersonal sowieso. Mein größter Respekt auch für Einsatzkräfte, Polizei, Feuerwehr, Sanitäterinnen und Sanitäter.» Und vor allem auch Eltern von heute lobt Rohde: «Ob alleinerziehend oder zu zweit, die versuchen, ihre Familie durchzukriegen, dass die Kinder gutes Essen haben, Schuhe, Kleidung, vielleicht mal einen kleinen Urlaub zwischendurch oder ein Spielzeug, das sie sich schon lange gewünscht haben».

Rohdes Fazit über die, wie es bei Harry Potter heißen würde, heutige menschliche «Muggelwelt»: «Wir sind im Alltag von lauter Helden umgeben.»