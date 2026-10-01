Berichte: Cliff Curtis bei Unfall in Neuseeland verletzt

Auckland (dpa) - Der neuseeländische Schauspieler Cliff Curtis («Once Were Warriors», «Whale Rider») ist laut Medienberichten bei einem Unfall in Neuseeland verletzt worden. Wie die Nachrichtenseite «Stuff» und der Sender 1News übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement des 58-Jährigen berichtete, sei Curtis nach dem Unfall in eine Klinik eingeliefert worden. «Ich bin zutiefst betroffen von diesem Vorfall. Meine Gedanken sind in dieser Zeit bei den Verletzten und ihren Familien», zitierte die Seite den Schauspieler.

Weiter teilte der Schauspieler mit, dass er nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet habe. Wie «Stuff» berichtete, soll der Schauspieler mit einem Auto in ein geparktes Taxi gefahren sein. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge in dem Taxi eingeklemmt und musste befreit werden. Die Person soll mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Eine weitere Person kam den Berichten zufolge mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Es soll mindestens einen weiteren Verletzten geben.

Curtis spielte unter anderem in den James-Cameron-Streifen «Avatar: Fire and Ash» (2025) und «Avatar: The Way of Water» (2022) mit. Auch im US-Actionfilm «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» (2019) hatte er eine Rolle.