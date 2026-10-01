Polizei droht mit Swift-Songs in Dauerschleife -Fans empört

Greensboro (dpa) - Mit einem Taylor-Swift-Scherz hat eine Polizeibehörde im US-Bundesstaat North Carolina für Wirbel gesorgt. «Alle, die heute festgenommen werden, müssen die neuen Songs von Taylor Swift in Dauerschleife hören», teilte die Polizei von Greensboro beim Online-Portal X mit. Daraufhin gab es tausende Kommentare, viele davon Beschwerden und Unterstützung von Swift.

Die Polizeibehörde entschuldigte sich später dafür, einen derartigen Wirbel vor allem unter Swift-Fans ausgelöst zu haben. «Bitte hört weiter 'The Life of a Showgirl'.» Pop-Superstar Swift hatte vor wenigen Tagen mehrere neue Songs herausgebracht, die als eine Art Zusatz zu ihrem jüngsten Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht wurden.

Wir probieren hier immer unterschiedliche Dinge aus, um unsere lokale und erweiterte Gemeinschaft einzubinden, um zu zeigen, dass wir mehr sind als nur eine Regierungsbehörde; wir sind Menschen, die dieselben Geschichten und dieselben Trends verfolgen und wir haben Spaß, wenn das möglich ist», sagte ein Sprecher der Polizeibehörde der Deutschen Presse-Agentur.

«Es gab überwältigende Unterstützung und Lacher von der Online-Gemeinschaft dafür, denn die meisten Menschen lieben ihre Musik oder eben nicht, und wir haben uns entschieden, damit ein bisschen Spaß zu haben. Es gab auch ein paar Profile auf X, die Taylor-Fans sind und sich bei uns beschwert haben, und wir sind froh, von beiden Seiten zu hören.»