Hathaway zieht Knicks-Titel weiterem Oscar-Gewinn vor

New York (dpa) - Star-Schauspielerin Anne Hathaway würde eine weitere Basketball-Meisterschaft der New York Knicks dem erneuten Gewinn eines Oscars vorziehen. Bei der Late-Night-Show von Jimmy Fallon favorisierte die US-Amerikanerin den nächsten Titel des aktuellen Champions der NBA vor dem eigenen Erfolg, nachdem Fallon den Fan in der «Tonight Show» vor die Wahl gestellt hatte.

Zuvor hatte die einmalige Gewinnerin des Oscars (2013) als beste Nebendarstellerin im Film «Les Misérables» ein Trikot mit Widmung des Knicks-Profis OG Anunoby erhalten. Die schwangere 43-Jährige, die in New York geboren wurde, zog das Trikot des Spielers in der Sendung direkt an. Aktuell bewirbt Hathaway den Thriller «Verity».

Die New York Knicks hatten im Juni nach 53 Jahren zum ersten Mal wieder den Titel in der NBA gefeiert.