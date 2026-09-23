Berliner Regisseurin feiert Premiere an New Yorker Met

New York (dpa) - Zur Saisoneröffnung der New Yorker Metropolitan Oper hat die Berliner Regisseurin Louisa Proske (42) Premiere an dem renommierten Opernhaus gefeiert. Ihre pompöse Inszenierung der Oper «Macbeth» von Giuseppe Verdi (1813-1901) wurde im voll besetzten Opernhaus in Manhattan mit Applaus, Jubel und «Bravo»-Rufen gefeiert.

Die Spielzeiteröffnung der als «Met» bekannten Metropolitan Oper, die zu den besten Häusern der Welt gezählt wird, gilt jedes Jahr als gesellschaftliches Großereignis in der Millionenmetropole. In diesem Jahr gesellten sich unter anderem die Schauspielerinnen Katie Holmes, Maggie Gyllenhaal und Sigourney Weaver unter das Publikum.

«Mein Leben hat sich über Nacht verändert»

Erst im Oktober 2025 hatte Met-Chef Peter Gelb die Berlinerin Proske für die Inszenierung angefragt, nachdem ein anderer Regisseur abgesagt hatte. Die Vorbereitung der Inszenierungen an dem Opernhaus dauert sonst gerne einmal mehrere Jahre.

«Das war verrückt und aufregend», sagte Proske der «New York Times». «Nur eine Woche vorher hatte ich keine Ahnung, dass ich an der Met Regie führen würde und dann war ich auf einmal jeden Tag in Design-Meetings. Mein Leben hat sich über Nacht verändert.» Es sei «unglaublich, jeden Tag in dieses Gebäude zum Arbeiten zu kommen - manchmal muss ich mich kneifen». Die Met bot ihr gleich zwei weitere Opern-Inszenierungen an.

Der Chor der Metropolitan Oper wird seit 2024 ebenfalls von einem Deutschen geleitet, dem gebürtigen Stuttgarter Tilman Michael. Er war von der Oper Frankfurt an die Met gewechselt.