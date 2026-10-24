«Der Geier» im ZDF: Cowboy im Gasteinertal

Bad Gastein (dpa) - Philipp Hochmair ist zum dritten Mal «Der Geier». Im goldfarbenen Glitzerjacket, mit schwarzem Hut und Cowboystiefeln überzeugt der österreichische Starschauspieler einmal mehr als exzentrischer Ex-Elitepolizist. Unangepasst und irgendwie etwas weltvergessen lebt Lukas Geier sein abgeschiedenes Leben auf einer Berghütte nahe Bad Gastein, von der aus er gelegentlich auf einer Bühne auftaucht und seine Rockstar-Ader auslebt - oder in einen Mordfall hineingezogen wird.

Der Film «Der Geier: Blut und Zweifel» nimmt das Publikum wieder mit in das nebelgraue, wolkenverhangene Bad Gastein, einen Kurort aus der Kaiserzeit, der wunderbar aus der Zeit gefallen wirkt und mit seinen prachtvollen Belle-Époque-Hotels eine ideale Kulisse für die Reihe bildet.

Hier entspinnt Drehbuchautor Timo Berndt einen spannenden Plot um einen ungewöhnlichen Mordfall - mit einem allerdings etwas weit hergeholten Finale. Sehenswert in Szene gesetzt hat die Geschichte Regisseur Florian Baxmeyer.

Das ZDF zeigt «Der Geier: Blut und Zweifel» am Montag, 2. November, um 20.15 Uhr. Ab Samstag (24. Oktober) steht er bereits zum Streamen zur Verfügung.

Geier, der Einzelgänger

Eines der Bad Gasteiner Nobelhotels wird von Geiers enger Freundin Lara Schnee (Patricia Aulitzky) geleitet, die für ihn eine Vertrauensperson ist und ihm auch ab und an ein Zimmer zur Verfügung stellt, wenn in seiner Hütte gerade mal kein Wasser fließt. Regelmäßig wird das Hotel zum Schauplatz der Verbrechen, in die Geier verwickelt wird.

Lara Schnee hat ein weltläufiges Auftreten, schließlich ist sie den Umgang mit internationalen, wohlhabenden Gästen gewohnt. Insofern stellt Geier für sie stets einen Kontrast dar - und das gefällt Lara. Sie mag diesen leicht chaotischen, durchs Leben irrlichternden Einzelgänger. Wenn Geier ihre Hilfe braucht, kann sie schlecht Nein sagen.

Ähnlich geht es Kriminalinspektorin Franziska Conte (Julia Koch). Beide fühlen sich zu Geier hingezogen, was aber auf rein platonischer Ebene bleibt. Vielleicht haben sie auch genau deshalb ein gewisses Bedürfnis, Geier dann auch wieder auflaufen zu lassen.

So lässt Conte Geier gleich zu Beginn festnehmen, als der im Glitzersakko, Zigarre rauchend, mit verschmiertem Make-Up und lässiger Rockstar-Attitüde eine Polizeisperre umfährt. In seinem früheren Leben war Geier Kriminalkommissar und hat Menschen im Zeugenschutzprogramm neue Identitäten verschafft.

Conte hat es gerade mit einer Toten im Wald zu tun. Die Frau wurde mit einer Armbrust erschossen. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer ausgerechnet um eine Saisonkraft, die in Laras Hotel arbeitet. Die von Pfeilen getroffene Leiche erinnert Geier an einen früheren Fall.

Was hat Geier übersehen?

Ein ähnliches Verbrechen gab es einst im Umfeld von Martin Kogler (Robert Stadlober), der mit neuer Identität in Bad Gastein lebt und sich dort eine neue Existenz aufgebaut hat. Früher arbeitete er als Schönheitschirurg in Wiesbaden und verhalf einem russischen Mafiaboss zu einem neuen Gesicht. Nachdem zwei an der Operation beteiligte Frauen mit einer Armbrust erschossen wurden, ging der Arzt ins Zeugenschutzprogramm und wurde von Geier betreut.

Geier sucht nun Rat bei der ehemaligen Verfassungsschutzpräsidentin Annemarie Papst. Ein Gewinn ist hier einmal mehr Jutta Speidel, die die Verfassungsschutzchefin a.D. herrlich unterkühlt spielt - passend winterlich kühl in Weiß und Hellblau gekleidet.

Papst hat eine ganz andere Theorie als Geier: Der Ex-Schönheitschirurg, der heute in Bad Gastein als Wanderführer Touristen durch die idyllische, verwunschene Landschaft führt und dessen Frau hochschwanger ist, ist der Mörder. Hat Geier etwa einen Fehler gemacht, hat er etwas übersehen und dem Falschen zu einer neuen Identität geholfen?