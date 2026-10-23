Sportfreunde Stiller sagen Konzerte in Aurich und Bremen ab

Bremen/Aurich (dpa) - Die Sportfreunde Stiller haben ihre Auftritte im ostfriesischen Aurich und in Bremen kurzfristig abgesagt. Grund sei eine Erkrankung, teilte die Gruppe bei Instagram und auf ihrer Website mit. Offensichtlich ist Frontsänger Peter Brugger betroffen: «Es hat sich erst im Laufe des Nachmittags gezeigt, dass Peters Stimme wirklich nicht mitmacht», schrieb die Band am Freitagnachmittag bei Instagram. Vorher habe die Gruppe so lange wie möglich versucht, die Konzerte doch noch auf die Beine zu stellen.

Das Konzert in Aurich sollte am Freitag stattfinden, in Bremen wollte das Trio am Samstag auftreten. Auch ein Auftritt am Donnerstag in Oberhausen fiel bereits aus. Die Band bedankte sich auf Instagram bei ihren Fans für das Verständnis. «Das tut auf jeden Fall sehr gut und trägt hoffentlich zur schnellen Genesung bei.» Bereits gekaufte Tickets behalten laut Band ihre Gültigkeit, man bemühe sich «schleunigst» um Ersatztermine. Wer diese nicht wahrnehmen könne, dürfe seine Karten zurückgeben.

Die Band um Peter Brugger, Flo Weber und Rüde Linhof ist derzeit mit ihrer Jubiläumstour «30 wunderbare Jahre» unterwegs. Am Montag (26. Oktober) soll in Magdeburg wieder ein Konzert stattfinden. Weitere Termine stehen unter anderem in Wien, Kempten und Frankfurt am Main sowie im Frühjahr 2027 an. Zuvor berichtete «t-online» über die Konzertabsagen.