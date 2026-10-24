Prinz William träumte von einer Karriere als DJ

London (dpa) - Prinz William (44) wollte als Junge eine Zeit lang Polizist und DJ werden. «Ich fand, dass ich ein guter Polizist sein könnte», erzählte der britische Thronfolger bei einem Überraschungsauftritt in der BBC-Talkshow «The Graham Norton Show» am Freitagabend. Den Job habe er cool gefunden.

«Dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ sein wollte, was nicht besonders gut lief», plauderte William auf dem Sofa von Talkshow-Host Graham Norton aus dem Nähkästchen. «Ich hatte mir einen Namen ausgedacht: DJ Xara mit einem X. Das war nicht gut.» Die britische Schauspielerin Hannah Waddingham («Ted Lasso»), die ebenfalls in der Show zu Gast war, kommentierte prompt: «Das ist Blödsinn!» Auf Schulpartys habe er nicht aufgelegt, räumte William ein: «So gut wurde ich nie.»