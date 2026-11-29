Münster (dpa) - Comedian Wigald Boning (59) ist am ersten Advent im Stadthafen von Münster baden gegangen. Dabei sandte er Adventsgrüße aus dem Hafenbecken ins Land. Seit mehr als vier Jahren badet Boning täglich bei Wind und Wetter draußen. Inzwischen hat er nach eigenen Angaben 1612 Badetage absolviert. Jeder Badegang wird gefilmt und auf seinem Instagram-Account für seine Follower dokumentiert.

Am 1. Juli 2022 hatte alles begonnen. Er badete bereits in Gewässern von der Flensburger Förde im hohen Norden bis zu diversen Alpenseen im tiefen Süden. Der 59-Jährige hat ein Faible für Langzeit-Herausforderungen: 2014 war er mehr als 200 Tage lang täglich Fahrrad gefahren. Dann zog er sich 2021 die Laufschuhe an und lief ein Jahr lang jede Woche einen Marathon.