Berlin (dpa) - Dieser Lehrer möchte seinen Schülerinnen und Schülern zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk machen - und hofft dabei auf die Unterstützung von Rapper Sido. «Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Sido, komm vorbei», singt Alexander Polzin, besser bekannt als Musiker Alex Morgen, in einem Video bei Instagram, über das zunächst t-online berichtete. Dann rückt er mit seinem Anliegen raus: Er würde seiner 10. Klasse gerne zum Abschluss ein Sido-Konzert ermöglichen.

«Ich als Klassenlehrer würde denen gerne noch mal ein Erlebnis oder Ereignis schenken, an das sie noch in 10 oder 20 Jahren zurückdenken», erklärt der Musiklehrer der Otto-von-Guericke-Schule in Berlin-Wilmersdorf. «Wie geil wäre das, wenn wir als Klasse zusammen zum Sido-Konzert gehen würden», so Polzin weiter.

Alle Konzerte ausverkauft

Das Problem des Musiklehrers, in dessen Unterricht Lieder des Rappers fester Bestandteil sind: Alle 18 Konzerte des Rappers in der Columbiahalle, die diese Woche starten, sind ausverkauft. Polzin bittet den Rapper deshalb um 24 Gästelistenplätze - für 22 Schüler und zwei Lehrer. Sollte sein Wunsch zu vermessen sein, würde er sich auch mit weniger zufriedengeben. «Dann kann ich halt nur die Streber mitnehmen», so der Musiklehrer scherzend.

Das ist wohl nicht nötig. Sido, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, reagierte schnell bei Instagram: «Kommt vorbei», heißt es in den Kommentaren von seinem Instagram-Account «shawnstein». Er habe auch bereits persönlich Kontakt mit dem Rapper gehabt, berichtete Musiklehrer Polzin. «Wir sollen uns einen Tag aussuchen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

«Der Plan ist, dass wir am kommenden Freitag das Konzert besuchen.» Er müsse nun die Einverständniserklärungen der Eltern der Jugendlichen einsammeln und noch einiges organisatorisch erledigen.