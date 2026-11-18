München (dpa) - «Der Regenbogenfisch» ist ein Kinderbuchklassiker. Nun gibt es einen Film, der auf der Buchreihe rund um den Fisch mit der Glitzerschuppe beruht - in Zusammenarbeit mit der berühmten Augsburger Puppenkiste und mit prominenten Sprechern. Entstanden ist ein zauberhafter Marionettenfilm mit aufwendiger Handarbeit, der die Buchvorlage von Marcus Pfister zeitgemäß interpretiert.

Glitzerschuppensuche in der Tiefsee

Der Regenbogenfisch liebt seine einzigartigen Glitzerschuppen. «Super-duper-funkel-fantastisch» schwärmt er und betrachtet sich verliebt im Spiegel. Die anderen Riffbewohner finden ihn eingebildet, und so schwimmt er meist alleine umher. Doch dann geht eine der Glitzerschuppen verloren und landet in der Tiefsee. Der Regenbogenfisch will sie suchen - und der Fisch Kleiner Blauer schwimmt hinterher. Gemeinsam geraten sie in ein aufregendes Abenteuer am Grunde des Ozeans.

Jannik Schümann («Sisi») spricht den Regenbogenfisch, Luna Wedler («22 Bahnen») den Kleinen Blauen. Zu hören sind auch Bjarne Mädel als Grummelgrusel, Andrea Sawatzki als giftige Qualle und Bela B Felsenheimer als Hai-Five-Hainer. Auch Tobias Krell («Checker Tobi») hat eine kleine Rolle.

Zauber der Handarbeit

In Zeiten, in denen die Filmindustrie immer häufiger auf Künstliche Intelligenz setzt, ist «Der Regenbogenfisch» besonders. Denn die Unterwasserwelt und die fantasievollen Figuren entstanden nicht am Computer. Sie wurden wie beim klassischen Marionettentheater von Hand gebaut. Im Bild sind deshalb auch die Fäden zu sehen, an denen die Figuren hängen und mit denen sie vom Puppenspielerteam über die kreisrunde Bühne bewegt werden.

Rekordverdächtige Wal-Traut

Regisseur Florian Moch ist seit 2011 bei der Augsburger Puppenkiste. Die Fische hat er aus Lindenholz geschnitzt, die Schuppen sind aus Filz, die Flossen aus bemalter Seide. Hinzu kommen allerlei Meeresbewohner wie die giftige Qualle mit Leuchttentakeln, fluoreszierende Korallen oder bunte Wasserpflanzen. Und die Filmemacher verweisen auf einen Rekord: Wal-Traut sei mit 2,75 Metern die größte Marionette, die es jemals in der Augsburger Puppenkiste gab.

Das Ergebnis ist ein wunderbarer Familienfilm schon für Kinder ab etwa vier oder fünf Jahren. Bei Figuren wie dem frechen Hai oder der gefährlichen Qualle könnten sensible Kinder vielleicht kurz mal Angst bekommen, doch nicht lange. Denn wirkliche böse Figuren gibt es nicht. Der Hai will nur spielen und die Qualle sehnt sich nach Gesellschaft.

Freunde nur mit Selbstaufgabe?

Kindheitsnostalgie - doch nicht für alle. In den Sozialen Medien wird das erste Buch «Der Regenbogenfisch» von 1992 diskutiert. Darin will der Fisch keine Glitzerschuppe abgeben, obwohl ihn alle darum bitten. Daraufhin wenden sich die anderen von ihm ab. Erst als er sich dem Druck beugt und seine Schuppen teilt, wird er akzeptiert. «Darf man nicht anders sein?», fragt eine Nutzerin auf Instagram.

Und leni.molnar findet auf Instagram: «Ein einziges Nein reicht für eine komplette Isolation.» Um wieder dazuzugehören, müsse er alle Schuppen hergeben, bis ihm selbst nur eine bleibt. Ihr Fazit: «Dein Nein macht dich einsam, und Selbstaufgabe bringt dich zurück in die Gemeinschaft».

Vom Glück des Teilens

Der Film umschifft diese Debatte. Hier hätten die anderen Fische zwar auch gerne Glitzerschuppen. Doch das ist nicht der Grund, warum der Regenbogenfisch keine Freunde hat. Seine Arroganz schreckt alle ab. Erst auf der abenteuerlichen Reise durch die Tiefsee erfährt er, was echte Freundschaft ausmacht. Als der Regenbogenfisch am Ende seine funkelnden Schuppen teilt, will er sich damit nicht die Aufnahme in die Gemeinschaft erkaufen. Es ist seine Art, seinen neu gewonnenen Freunden Danke zu sagen und sich mit ihnen zu freuen - einfach nur, weil sich Teilen so schön anfühlt und so glücklich macht.