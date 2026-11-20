Berlin (dpa) - Schauspielerin Brigitte Grothum (91) wird bis heute auf ihre berühmte Fernsehrolle angesprochen. «Meistens wegen der Stimme», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn ich irgendwo stehe und ein Brötchen oder so etwas bestelle. "Ach, Sie sind doch …" - aber nicht etwa Brigitte Grothum. "Sie sind die Dame vom Grill!"»

Grothum spielte in der Serie «Drei Damen vom Grill» (1977-1992) die Magda Färber. Heute finde man sie nicht mehr am Grill, aber zu Hause werde noch gegrillt, dann von ihrem Sohn. «Mittlerweile fast nur noch Vegetarisches, wir sind von den Würsten weggekommen.»

«Ich bin ja lange große Fußballfrau gewesen», erzählte Grothum. «Da haben sie mich immer an den Ständen gefragt: "Magda, willst du nicht ein bisschen helfen?" Bei einem Auswärtsspiel - mein Mann war ja Hertha-Arzt - haben sie mich wirklich gebeten. Und da habe ich ausgeholfen und mit Wurst verkauft.»

Was sie beim Altern wichtig findet

Das Wesentliche am Alter sei für sie, dass man es akzeptiere und sich ein wenig danach richte. «Wenn man mit 91 merkt: "Der Kopf, der will noch, aber der Körper macht nicht mehr alles mit." Das muss man einfach respektieren», sagte Grothum. Das sei das Allerschwerste.

Doch selbst mit 91 Jahren steht Grothum noch auf der Theaterbühne. Am Berliner Schlosspark Theater spielt sie das Solostück «Ein deutsches Leben», das an diesem Samstag wieder aufgeführt wird. Grothum spielt darin die Sekretärin von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels.

Eine Stunde und 20 Minuten alleine auf der Bühne. Das sei eine große Aufgabe, sagte Grothum. «Ich muss fit sein, ich muss den Text beherrschen, ich muss mich vorbereiten. Früher hätte ich gesagt: "Mache ich doch mit links." Heute muss ich in der Woche, wenn ich das Stück habe, meine Ruhe haben.»

«Dieses Stück ist eine ganz große Warnung»

Das Stück hat für sie eine klare Botschaft. «Dieses Stück ist eine ganz große Warnung», sagte Grothum. «Ich habe die Nazizeit miterlebt. Es gehen auch junge Leute in das Stück, die sind erschüttert, was sie hören. Alte Leute schreiben mir begeisterte Briefe und sagen: "Das müssen Sie hören."»

Sekretärin Brunhilde Pomsel sei in diesem Stück als Figur paradigmatisch für viele andere Mitläufer gezeigt. «Ich habe immer gesagt: Wie viel Pomsel ist in uns allen? Dass wir es nicht kapieren», sagte Grothum, die vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor der AfD warnte. Das Stück sei auch sehr humorvoll und differenziert geschrieben.

«Literatur, sagt man immer, kann nicht viel verändern im Leben. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Literatur, Theater oder Kunst überhaupt schon etwas verändern kann und muss. Dafür ist sie auch da. Und wenn drei Leute rausgehen und sagen: "Das habe ich gar nicht gewusst, jetzt lese ich mal nach, was da eigentlich los war", ist das schon viel.»