Berlin (dpa) - Der «Tatort»-Star Jan Josef Liefers (62) sorgt sich um ein Versagen der Politik. «Wenn man in der Politik mehr schlechte Entscheidungen trifft als gute, kommen Gesellschaften ins Rutschen. Das erleben wir gerade. Und das muss man ernst nehmen», sagt der Schauspieler der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Wichtig sei auch, nicht zu moralisieren, sondern nüchtern über Themen zu reden. «Der tugendhafte Ton macht die Debatte so wahnsinnig mühsam, und man sieht ja, es macht nur Extremisten stark.»

Angesichts des Zuspruchs für die AfD müsse sich der Einzelne auch fragen: «Was ist schiefgelaufen, was kann ich besser machen? Das ist aber natürlich anstrengender, als empört auf die anderen zu zeigen», gibt Liefers zu bedenken.

Mehr junge Leute und mehr Frauen in die Politik?

Mögliche Lösungen sieht der Schauspieler «außerhalb des gegenwärtigen Parteiensystems und der Politik, wie wir sie bislang kennen.» Sein Vorschlag: «Vielleicht fragen wir mal mehr junge Leute, mehr Frauen? Oder setzen stärker auf Vernunft und erfahrene Praktiker, die gar nicht scharf sind auf ein gut versorgtes Amt, als auf wortreiche Ideologen?»

Vor allem gehe es darum, die Demokratie wieder neu zu beleben, meint Liefers. «Es wirkt gerade alles so mühsam, und wenn es mühsam wirkt, ist es nicht sexy, und wenn die Demokratie nicht mehr sexy ist, dann bekommt sie ein Problem, weil Extremismus immer sexier ist, besonders wenn man sich als Unterdrückter, als Opfer oder Sonderling fühlt.» Liefers fordert darum mehr Mut zur öffentlichen Debatte und einen Willen zum Kompromiss: «Es ist vernünftig, sich zu einigen. Und man muss Widersprüche wieder aushalten können», so der Schauspieler.