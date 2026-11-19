Hamburg (dpa) - Wer ist eigentlich dieser Olli Dittrich, der uns seit Jahrzehnten im Fernsehen begleitet, unterhält und vor allem zum Lachen bringt? Der Hamburger Verwandlungskünstler ist in seinem beruflichen Leben schon in so viele verschiedene Rollen geschlüpft, dass für das Aufzählen seiner Paradefiguren zwei Hände nicht reichen. Mit der Comedy-Sendung «RTL Samstag Nacht» wurde er bekannt, als Teil des Nonsens Duos «Die Doofen» berühmt und als «Dittsche» im blau-weiß gestreiften Bademantel zum Kult. Am Freitag wird der Komiker, Musiker und Schauspieler 70 Jahre alt.

Anlässlich seines runden Geburtstags veröffentlicht der Filmemacher Eric Fiedler eine Doku über den Mann, der ein Meister der Parodie ist. Der Film «Die Kunst, Olli Dittrich zu sein» versucht, dem Phänomen nachzuspüren. Sie läuft am Freitag, 22.20 Uhr im Ersten und ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Kollegen als Fans eines Allroundkünstlers

Fiedler hat sich nicht nur mit dem Künstler selbst, sondern auch mit Weggefährten getroffen, darunter Marius Müller-Westernhagen, Sandra Hüller, Matthias Brandt, Olaf Scholz, Bjarne Mädel, Wigald Boning, Hugo Egon Balder und Esther Schweins. Ganz ohne Kommentar bekommt man so eine Idee davon, wer Olli Dittrich sein könnte und was ihn antreibt.

Die Kollegenschar beschreibt ihn nicht nur als «Gesamtkunstwerk mit einem unverwechselbaren Witz, der sich nicht abnutzt» und als «furchtlos, unfassbar präzise und klug», sondern auch als «Erfinder, Tüftler, Beobachter, Künstler» und als Menschen mit einer «Vielzahl an Begabungen» und einer «Bandbreite von Talent».

Dittrich träumte schon als Kind von der Bühne

Aber von vorn: Schon als Kind wollte Dittrich auf der Bühne stehen, wie in der Doku erzählt wird. In Hamburg bekommt er als Teenager schließlich die erste Gelegenheit dazu. Er ist Teil einer Skiffle-Band und tritt im berühmten Jazzlokal «Onkel Pö» auf. Nach seiner Theatermaler-Lehre an der Hamburgischen Staatsoper geht er zur Plattenfirma Polydor und arbeitet sich dort vom Packer im Lager in den kreativen Bereich und zur Künstlerbetreuung hoch. Er bringt eine Single heraus - als Oliver Dittrich. Der Schlagersong trägt den Titel «Ich bin 18». Gleichzeitig sitzt er bei Polydor vor allem hinter dem Schreibtisch.

Existenzkrise nach geflopptem ersten Album

Doch Dittrich wollte mehr, also zog er weiter und suchte als Musiker die größtmögliche Freiheit und das große Geld. Als Teil der Schlager- und Oldiebands «Susis Schlagersextett» und «Tina und die Caprifischer». «Wir haben ja alles weggespielt, was nicht bei drei das Zelt abgebaut hatte. Fähren, Bierzelte, Stadtfeste rauf und runter», erinnert sich Dittrich in der Doku.

Außerdem arbeitet er weiter als Songschreiber, nimmt Demos auf und 1989 veröffentlicht er endlich sein erstes Album - verbunden mit großen Hoffnungen. Doch es floppt - und Dittrich rutscht in eine dunkle, depressive Zeit. «Das war, was das ganze musikalische Werk anbetrifft, sicherlich der Tiefpunkt. (...) Da gab es schon finstere Zeiten», erinnert er sich. «Wenig Einnahmen und immer mehr Schulden. Existenzminimum.»

Witzige Hörspiele auf dem AB haben ihn gerettet

Ausgerechnet humorvolle Anrufbeantwortersprüche haben ihn wieder aus dem tiefen Loch gezogen. Aus «beschäftigungstherapeutischen Gründen» hat er seinen AB mit kleinen, albernen und witzigen Hörspielen besprochen - und wenig später einen Teil davon in «Olli, Tiere, Sensationen» auch verfilmt. Und begeistert damit den Komiker Wigald Boning, mit dem er bald auch musikalisch für Furore sorgen wird. «Das war der Urknall sozusagen», erinnert sich Dittrich.

Mit dem Beginn der 1990er-Jahre wendet sich also das Blatt. Sein Humor findet ein breites Publikum. 1993 wird er Teil der Comedy-Sendung «RTL Samstag Nacht» und begeistert mit seinen Parodien von Berühmtheiten wie Michael Schumacher, Boris Becker, Luciano Pavarotti oder Dieter Bohlen sowie mit seinen Kunstfiguren wie Zuhälter Mike Hansen, Kunst- und Kulturkritiker Hajo Schröter-Naumann oder Skilehrer Gigi Hofleitner. Für die Interview-Persiflage «Zwei Stühle - eine Meinung» bekommen Boning und Dittrich den Grimme-Preis.

Schräge Lieder, «die die Welt nicht braucht», werden zum Hit

Zudem singen die beiden sich als «Die Doofen» mit ihren schrägen Liedern wie «Mief! Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke!», «Toastbrotbaby» und «Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze»an die Spitze der Charts, verkaufen 1,5 Millionen Tonträger und spielen auf der Stadiontournee von Bon Jovi als Vorband.

Weitere Preise sammelt der unermüdliche Dittrich für die Improvisations-Serie «Blind Date» mit Anke Engelke und für viele seiner Parodien ein, darunter die der fiktiven Sängerin Trixie Dörfel, des Außenreporters Sandro Zahlemann und des Beckenbauer-Doppelgängers Schorsch Aigner.

Den größten Erfolg aber hat er mit einer Figur, die er bereits in den frühen 1990er-Jahren ersonnen hatte und die 2004 ihren Siegeszug im deutschen Fernsehen antritt: den biertrinkenden Thekenphilosophen Dittsche. Die 30-minütige Improvisationssendung «Dittsche - Das wirklich wahre Leben» aus der Hamburger Imbissbude «Eppendorfer Grill-Station» wird sieben Jahre lang ausgestrahlt.

Im Imbiss waren über die Jahre zahlreiche Promis zu Gast. Der für ihn aufregendste Gast aber war ein Fußballer, den er schon als Kind auch wegen seiner Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit bewundert hat: Uwe Seeler. «Den fand ich toll. So wollte ich werden. Er ist mein großer Held.»