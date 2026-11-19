Berlin (dpa) - «Bergdoktor» Hans Sigl hat in einem Interview kritisiert, dass es zu wenige Rollen für Schauspieler in seinem Alter gibt. «Ich kann nur sagen, ich bin der letzte alte Sack, der noch irgendwie auf dem Berg rumsteht und head of a series ist», sagte der 57-Jährige im Podcast «Hotel Matze» von Autor Matze Hielscher. «Head of a series» bedeutet so viel wie Hauptdarsteller. Viele Kolleginnen kämpften um ihre Drehtage, weil Geschichten nicht mehr stattfänden.

«Es wird für dieses Genre der Best Ager zu wenig gemacht. Wenn es gemacht wird, dann tun sie sich keinen Gefallen damit, dann werden diese Geschichten so hanebüchen erzählt», sagte Sigl weiter. Es gebe so viele tolle Geschichten, die man erzählen könne. «Aber es geht um Quote, es geht um Kohle, es geht um Reichweite». Das gelte nicht nur für Streaminganbieter. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei davon betroffen.

Bis zu sieben Millionen Menschen sind dabei, wenn der Österreicher Hans Sigl in der ZDF-Serie «Bergdoktor» als Dr. Martin Gruber am Wilden Kaiser von Patient zu Patient eilt. Der Quotenhit läuft seit 2008. Schauplatz der Serie ist die Region um die Gemeinden Ellmau, Going, Söll und Scheffau. Hier befindet sich die Praxis von Dr. Gruber - in der er meist nur kurz anzutreffen ist, weil er seinen Patientinnen und Patienten in der Regel hinterherfährt.