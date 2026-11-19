Berlin (dpa) - Die britische Hollywood-Schauspielerin Florence Pugh («Midsommar») hat in einem langen Statement auf Instagram Spekulationen über ihr Äußeres zurückgewiesen und den Umgang mit ihr kritisiert. «Ich finde es so stressig, aufzuwachen und Tausende von Menschen zu haben, die über dich und deinen Körper auf eine Weise reden, die du nicht einmal nachvollziehen kannst», schrieb die 30-Jährige in einem Post.

Es sei ihr bewusst, dass es in den sozialen Medien gerade die Kultur sei, über die Operationen und Ozempic-Veränderungen von Menschen zu sprechen. «Es ist eindeutig ein Teil unserer Zeit, dass es diesen Wahnsinn gibt, bei dem die Leute auseinandernehmen, was wahr und was falsch ist.» Sie sei neulich morgens aufgewacht und ziemlich viele hätten ihr Gesicht und ihren Körper auf so eine verstörende Weise diskutiert, schrieb Pugh weiter.

So habe sie online erfahren, dass sie auf Ozempic gewesen sei - und nicht nur das. Ozempic als Diabetes-Mittel wird von Erwachsenen auch als Gewichtssenker genutzt. «Ich war nie auf Ozempic. Ich habe mich niemals einer Gesichtsoperation unterzogen. Und sagt niemals, dass meine eigene Nase nicht von mir stammt – ich hatte schon immer diese wunderschöne Skisprung-Nase. Sogar als Baby!», schrieb sie.

Frauenzeitschrift spekulierte über Pughs Äußeres

Pugh bezog sich damit sehr wahrscheinlich auf ein Video der US-Frauenzeitschrift «Evie Magazine». Das Magazin veröffentlichte am selben Tag ein Video, in dem es um das demnach veränderte Äußere der Schauspielerin ging. Pugh hatte das Video kommentiert: «Leute. Ich bin 30 geworden. Ich bin eine Frau. Körper und Gesichter verändern sich». Die Tatsache, dass Leute nicht einmal unterscheiden könnten, was Alterung und was eine Operation ist, sei verstörend. Jetzt folgte der Post.

Als Grund für ihr verändertes Äußeres nannte Pugh in ihrem Statement etwas ganz anderes: «Ich bin 30 geworden, und mein Neujahrsvorsatz war, meine Beziehung zum Alkohol zu ändern und es zu schaffen, mindestens einen Klimmzug im Fitnessstudio zu machen», schrieb sie. Kurzum: Sie kümmere sich jetzt einfach mehr um sich. «Und das ist verdammt nochmal alles.» Auch bat sie darum, im Umgang mit anderen achtsamer zu sein. «Wir sind alle echte Menschen, die ein echtes Leben führen.»