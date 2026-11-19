Nashville (dpa) - Die amerikanische Country-Sängerin Ella Langley (27, «You look like you love me», «Choosin' Texas») hat bei der Vergabe der CMA-Awards in der Country-Hochburg Nashville Geschichte geschrieben. Die Newcomerin räumte sechs Trophäen ab: den Spitzenpreis als «Entertainer des Jahres» und die Auszeichnungen für Album, Single, Song, bestes Musikvideo und beste Sängerin. So viele Preise auf einen Schlag habe noch keiner gewonnen, teilte der Musikverband Country Music Association (CMA) mit.

Langley setzte sich mit ihrem Hit «Choosin' Texas» auch gegen die Pop-Ikone Taylor Swift durch, die in der Sparte «Single des Jahres» mit dem Song «I Knew It, I Knew You» aus dem Pixar-Film «Toy Story 5» nominiert war.

Swift begeisterte aber das Publikum mit ihrem ersten Auftritt bei der Country-Gala seit 13 Jahren. Mit Minirock und Cowboy-Boots bahnte sich die Sängerin Backstage einen Weg auf die Bühne zu «I Knew It, I Knew You» und stimmte dann «Our Song» von ihrem Debütalbum im Jahr 2007 an.

Begleitet wurde sie dabei von der Country-Größe Keith Urban. Als junges Nachwuchstalent nahm Swift erstmals 2006 an der Preisverleihung teil. Ihren letzten musikalischen Auftritt auf der CMA-Bühne hatte sie 2013 mit dem Song «Red».

Miranda Lambert holte drei Preise, als Produzentin und Songwriterin gemeinsam mit Ella Langley für das Album «Dandelion» und den Song «Choosin' Texas». Chris Stapleton setzte sich in der Sparte «Sänger des Jahres» unter anderem gegen Luke Combs und Cody Johnson durch.

Im vorigen Jahr holte Lainey Wilson den Country-Preis als Entertainerin des Jahres. Die Sängerin stand bei den 60. CMA-Awards zum dritten Mal in Folge als Gastgeberin der Musikshow auf der Bühne. Mehr als 7.000 CMA-Verbandsmitglieder wählen die Preisträger aus.