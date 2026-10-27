Die neue Seite von Queens of the Stone Age

Berlin (dpa) - Die Band Queens of the Stone Age hat den Rocksound der frühen Nullerjahre mit geprägt. Im Vergleich zu vielen zu der Zeit beliebten Indie-Bands war ihr Sound deutlich härter. Statt melodischer Spielereien setzten Queens of the Stone Age auf tief gestimmte, stark verzerrte Gitarren, massive Basslinien und einen treibenden Groove.

2002 gelang der Band um Frontmann Josh Homme mit «Songs for the Deaf» der Durchbruch. Das Album, auf dem Nirvana-Legende Dave Grohl am Schlagzeug zu hören ist, gilt als Meilenstein des Alternative Rock. Queens of the Stone Age kombinieren auf Hits wie dem berühmten «No One Knows» harte Gitarren-Riffs mit eingängigen Pop-Momenten. Ihr Sound ist in der Musiklandschaft ziemlich einzigartig, was die Band wohl so beliebt macht.

Ihr neues, neuntes Studioalbum «Perfecth» klingt nun aber anders: ruhiger und deutlich melodischer. Es ist das beste Werk der Band seit Jahren. Gleichzeitig sorgt Josh Homme - einziges ständiges Mitglied der Gruppe - mit einer Art Imagewechsel für Aufsehen.

Plötzlich auf dem Laufsteg

Kürzlich hatte er in Paris sein Debüt auf dem Model-Laufsteg. Mit neuerdings silbernem Haar, in Nadelstreifenanzug und Flip-Flops.

Das Magazin «GQ» schrieb von einem «neu gewonnenen Status als Internet-Sexsymbol». Vergessen scheinen die Zeiten, in denen Homme mit anderen Dingen für Schlagzeilen sorgte, etwa diversen öffentlichen Wutausbrüchen.

Seitdem war bei Homme persönlich einiges los. In den vergangenen Jahren war der 53-Jährige in ein Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren mit seiner Ex-Frau, der Musikerin Brody Dalle, verwickelt. 2023 gab Homme eine überstandene Krebserkrankung bekannt.

Vor gut zwei Jahren spielte die Band ein Konzert in den Katakomben in Paris. Direkt danach musste sich Homme einer Notoperation unterziehen, die restliche Tour wurde abgesagt. Dem schwer kranken Homme wurden, wie er erzählte, sieben Monate Bettruhe verordnet.

Diese Erfahrungen hätten seine Prioritäten neu geordnet: «Es hat mich gesund gemacht und wirklich glücklich», sagte er im Interview des Magazins «GQ». Entsprechend läutet er mit «Perfecth» eine neue Phase für die Band ein.

Neue Einflüsse: Folk und verträumter Gesang

Musikalisch verabschiedet sich die Band zwar nicht völlig von ihren typischen kantigen Gitarren und dem markanten Groove, rückt aber andere Facetten in den Vordergrund: ungewöhnliche Arrangements, teils mit Streichern, und einen langsameren Rocksound.

Über neun Songs hinweg singt Homme von Liebe in allen Facetten: verträumt, einnehmend, verunsichernd - aber auch enttäuscht und voller Schmerz. Es geht um Abschied und Akzeptanz. «Perfecth» klingt wie eine kathartische Reise. «Der Grund, warum diese Songs erst jetzt fertig geworden sind, ist, dass ich vorher einfach noch nicht qualifiziert dazu war, sie abzuschließen», sagt Homme.

Der musikalische Wandel steht der Band gut. Besonders bemerkenswert ist die eingängige Single «Easy Street»: mit Akustikgitarre und teils zweistimmigem Gesang geht der Song in eine verträumte Folk-Richtung. Weitere Anspieltipps: «From The Cliff», «Where The Goth Girls At?» oder - für Homme das «Kronjuwel» des Albums, wie er im Interview der BBC sagte - «Insignificant Other».