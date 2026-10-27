Fury in the Slaughterhouse geben 2027 zwei Jubiläumskonzerte

Hamburg/Hannover (dpa) - Die Band Fury in the Slaughterhouse feiert ihr 40-jähriges Jubiläum mit gleich zwei Arenashows in ihrer Heimatstadt. Die Konzerte sind für den 5. und 6. November 2027 in der ZAG Arena in Hannover geplant, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilte.

«Als wir 1987 in Hannover angefangen haben, waren wir nur eine von vielen kleinen Bands mit einem großen Traum. Dass uns dieser Wahnsinn einmal um die halbe Welt führen würde, hätte damals keiner von uns geglaubt», sagte Frontsänger Kai Wingenfelder laut Pressemitteilung.

Mit den Konzerten kehrt die Band dorthin zurück, wo für sie alles begann. In den 1990er Jahren gehörten die Musiker rund um die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands und erreichten auch Chartplatzierungen in den USA.

Große Erfolge feierten sie mit Songs wie «Won't Forget These Days» oder «Time To Wonder». 2008 löste sich die Band offiziell auf und spielte im Anschluss nur noch vereinzelte Konzerte. 2017 fanden die Musiker wieder zusammen.