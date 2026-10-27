ZDF stimmt mit Vorab-Show auf «Wetten, dass....?» ein

Halle/Saale (dpa) - Mit einer Vorab-Show stimmt das ZDF auf die einmalige Neuauflage von «Wetten, dass..?» mit Bill und Tom Kaulitz ein. Wie der Sender mitteilte, beginnt die Show «Wetten, dass...? - Der Countdown» 50 Minuten vor Beginn der eigentlichen Sendung. Die beiden Moderatoren Janin Ullmann und Marvin Fischer präsentieren die Sendung live aus der Halle, in der dann die letzten Vorbereitungen für die große Samstagabend-Show laufen. Als Backstage-Reporter ist demnach «heute-show»-Reporter Lutz van der Horst hinter der Bühne unterwegs.

Geplant seien Talks mit Stars und Wettkandidaten, so wie aktuelle Informationen zur Show. Für die einmalige Neuauflage von «Wetten, dass...?» in Halle (Saale) sind mehr als 250.000 Anfragen für Tickets beim Mainzer Sender eingegangen. Nach Angaben des ZDF bietet die Messe-Halle Platz für rund 2.600 Zuschauer. Die Sendung wird am 5. Dezember ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.