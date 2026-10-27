Meghan steht für australische Kochsendung vor der Kamera

London (dpa) - Herzogin Meghan steht 2027 für die Kinderversion der australischen Kochsendung «MasterChef» vor der Kamera. Meghan (45) wird die Sendung «Junior MasterChef Australia» an der Seite der Starköchin Poh Ling Yeow als «besonderer Gast» mitmoderieren, wie der australische Sender Channel 10 berichtete.

In ungewohnte Gefilde begibt sich die Frau von Prinz Harry (42) dabei nicht: Bereits in diesem Jahr trat sie im Zuge einer Reise nach Down Under überraschend als Gastjurorin bei der regulären Version von «MasterChef Australia» auf. Auch in ihrer Koch- und Backshow «With Love, Meghan» auf der Streamingplattform Netflix zeigte die 45-Jährige bereits ihre Liebe fürs Kochen. Die beiden Staffeln sowie das Weihnachtsspecial erzielten allerdings keine besonders großen Erfolge und wurden in britischen Medien zerrissen.

Im vergangenen April habe sie «eine fantastische Zeit mit dem gesamten Team von "MasterChef"» gehabt, sagt Meghan laut Channel 10. Daher habe sie mit Blick auf ihre Teilnahme bei der Kinderversion nicht lange überlegen müssen und sofort zugesagt, hieß es. In der Sendung beweisen ganz junge Köche im Alter von 9 bis 13 Jahren ihr gastronomisches Können. Die Dreharbeiten sollen in Australien stattfinden.

Skandal um Meghans Vater

Meghans neues Abenteuer dürfte eine willkommene Abwechslung zu dem Skandal um ihren entfremdeten Vater sein, der sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert sieht. Thomas Markle (82) soll in seinem früheren Haus auf den Philippinen eine große Menge kinderpornografischen Materials zurückgelassen haben, wie die «Sun» unter Berufung auf Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. berichtet hatte. Markle Sr., der inzwischen in den USA lebt, bestreitet die Vorwürfe.

Auf den Philippinen wird gegen Meghans Vater ermittelt. Die US-Bundespolizei FBI teilte mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen.

Meghan und ihr Vater haben seit Jahren ein zerrüttetes Verhältnis. 2018 war er bereits nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Im vergangenen Jahr hat Meghan britischen Medienberichten zufolge den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen und dabei die Missbrauchsvorwürfe als Grund angegeben.