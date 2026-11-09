Dustin Hoffman: Bin schon mal mit einer Waffe bedroht worden

Berlin (dpa) - Dustin Hoffman ist in jungen Jahren schon einmal mit einer Schusswaffe bedroht worden und hat dabei Todesängste ausgestanden. «Ich hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau», erzählt der Schauspieler und Regisseur in der jüngsten Folge des Podcasts «Conan O'Brien Needs A Friend». Die Frau lud ihn demnach zu sich nach Hause ein, wo - wie sie glaubte - ihr Mann schon tief und fest schlief.

«Da waren wir also und hatten sowas wie ein kleines Festival», erzählt Hoffman. Dann sei jedoch der Ehemann hereingekommen - mit einer Waffe. «Und er richtete sie auf mich. Und er sagte - ich erinnere mich, was er sagte: "Raus hier, raus hier!"»

Das Loch der Mündung erscheine einem in so einem Moment viel größer, als es eigentlich sei, erinnert sich Hoffman. Er habe gedacht: «Das war's, das war's. Du wirst sterben - ich werde sterben.» Und gleichzeitig habe er gewusst, dass er jetzt alles, wirklich alles tun würde, um zu überleben. Wie Hoffman schließlich davonkam, bleibt unbekannt, denn in dem Podcast wird nach diesen Erinnerungen unvermittelt das Thema gewechselt.