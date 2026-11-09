Tote Hosen singen BAP-Song «Kristallnaach» auf Hochdeutsch

Köln/Düsseldorf (dpa) - Die Toten Hosen haben den BAP-Klassiker «Kristallnaach» zusammen mit Kölsch-Rocker Wolfgang Niedecken neu vertont - auf Hochdeutsch. An diesem Montag - dem 88. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 - veröffentlichte die Düsseldorfer Band auf ihrem YouTube-Kanal das dazugehörige Video.

Dazu schrieb die Band: «Für unser aktuelles Album "Alles muss raus!" haben wir gemeinsam mit Wolfgang Niedecken von BAP seinen Song "Kristallnaach" neu aufgenommen. Uns verbindet seit den 1980er-Jahren eine schöne Freundschaft, bei der die traditionelle Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf immer wieder für reichlich Spott und gegenseitige Sticheleien gesorgt hat. Politisch und menschlich waren wir uns allerdings von Anfang an immer einig.»

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 - früher als «Reichskristallnacht» bezeichnet - griffen die Nazis in ganz Deutschland Synagogen und andere jüdische Ziele an und ließen sie vielfach in Flammen aufgehen. Bei den von der NS-Führung geplanten und gesteuerten Ausschreitungen wurden mehr als 1.300 Menschen ermordet. Die Pogrome markieren den Übergang von der Diskriminierung jüdischer Deutscher zu deren Vertreibung, Inhaftierung und physischer Vernichtung.

Die Toten Hosen hoben hervor, dass BAP-Frontmann Niedecken mit «Kristallnaach» schon 1982 ein Lied geschrieben habe, das vor Antisemitismus, Rassismus und Menschenverachtung warne. «Mehr als 40 Jahre später hat es leider nichts von seiner Aktualität verloren.» Es bedeute ihnen viel, dass Wolfgang Niedecken den Song mit ihnen neu eingesungen habe - «und das erstmals komplett auf Hochdeutsch, damit wirklich jeder die Worte verstehen kann».