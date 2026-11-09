Russell Brand zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt

London (dpa) - Vom Rampenlicht in die Gefängniszelle: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter am Londoner Southwark Crown Court.

«Vor 20 Jahren wurden Sie berühmt, Russell Brand, Sie waren klug und in den Augen vieler Menschen waren Sie lustig und charismatisch», sagte Richter Joel Bennathan an den 51-Jährigen gewandt. Er fügte hinzu: «Sie wurden auch zu einem sexuellen Aggressor.» Er wolle «die Entschlossenheit und den Mut all jener Frauen würdigen, deren Aussagen ich hier wiedergegeben habe», so der Richter weiter, bevor er das Strafmaß verkündete.

Am Donnerstag war Brand von den Geschworenen wegen einer Vergewaltigung und drei Fällen von sexueller Nötigung für schuldig erklärt worden und daraufhin wegen Fluchtgefahr unmittelbar in Haft gekommen. Demnach verging sich der einstige TV- und Bühnenstar an einem damals 21 Jahre alten weiblichen Fan nach einem Auftritt in einem Theater in London im Jahr 2009. Die drei Fälle sexueller Nötigung spielten sich zwischen 2004 und 2009 und damit zum Höhepunkt seiner Popularität ab. Von weiteren Anklagepunkten - darunter Vergewaltigungsvorwürfe - wurde er freigesprochen.

«Als würde es niemals enden»

Wochenlang verfolgten britische Medien den Prozess, in dem die betroffenen Frauen die Übergriffe eindringlich schilderten. Sie habe nach dem Übergriff «jegliche Liebe für sich selbst verloren», berichtete eine Betroffene laut PA. Wenn sie Brand in der Presse sah, sei ihr «körperlich übel» geworden. In den Medien sei der Ex-Comedian «für sein widerwärtiges Verhalten gegenüber Frauen» gefeiert worden - «als wäre das alles nur ein Witz». Eine andere Frau berichtete davon, wie sie eine Zeit lang nicht mehr arbeiten konnte und zu ihren Eltern ziehen musste. «Das ist etwas, das mich jeden Tag begleitet, und es fühlt sich oft so an, als würde es niemals enden.»

Brand selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten. Er bezeichnete es vor Gericht als «verheerend», der Vergewaltigung beschuldigt zu werden. Freunde und Kollegen hätten sich von ihm abgewandt. Seine Frau Laura stärkte ihm bei ihrer Zeugenaussage den Rücken und zeichnete das Bild eines liebevollen Ehemannes, der Grenzen zu respektieren weiß. Überzeugt hatte sie damit jedoch kaum jemanden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Schauspieler von Beginn an schwere charakterliche Mängel vorgeworfen, ihn etwa als skrupellos und manipulativ bezeichnet. Brand habe «den Einfluss und die Macht, die mit seinem Ruhm einhergingen, missbraucht», sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones in ihrem Abschlussstatement. Brands Strafe könne «den Schaden, mit dem die Opfer gelebt haben, nicht ungeschehen machen, aber wir hoffen, dass es ihnen ein gewisses Maß an Gerechtigkeit verschafft», erklärte Staatsanwalt David Roberts nach der Verkündung des Urteils.

Niedergang einer «schillernden Figur»

Von dem einstigen selbstbewussten Auftreten des Stars war vor Gericht nichts mehr übrig, kein provokanter Spruch ging ihm mehr über die Lippen, als er von Reportern vor dem Gericht in London belagert wurde. «Die schillernde Figur mit ihren großen Gesten und provokanten Sprüchen war nicht der Mann, den wir im Gerichtssaal sahen», schrieb etwa die BBC-Journalistin Sima Kotecha.

Der 51-Jährige wurde in den 2000er Jahren durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV bekannt. Wie ein Rockstar trat er dabei meist auf. Mit Rollen in Filmen wie «Nie wieder Sex mit der Ex» (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

Schlagzeilen machte er auch durch die turbulente Ehe mit Popstar Katy Perry (42), die nach nur 14 Monaten in die Brüche ging, oder mit seinem oft als exzessiv beschriebenen Drogenkonsum. Zuletzt machten zudem alte TV-Clips in sozialen Medien die Runde, in denen Brand fragwürdige Ansichten zum Thema Sex und Frauen äußerte. Sein Verteidiger Ian Winter erklärte, Brand sie nun ein «grundlegend anderer Mensch» als der Mann, der die Straftaten beging.

Vor Gericht räumte der 51-Jährige zumindest ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch. Während des Prozesses gab er sich als christlicher Büßer, erschien mit der Bibel in der Hand beim Gerichtssaal und sprach, er fühle sich «gesegnet».

Polizeichef: «Nicht überrascht» bei weiteren Vorwürfen

Dass die negativen Schlagzeilen nun abreißen, gilt als unwahrscheinlich. Nur Minuten nach der Bekanntgabe des Schuldspruchs wurden bereits neue Vorwürfe gegen den Ex-Comedian laut. Die Londoner Met Police ermittelt wegen Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen. Brand wurde demnach bereits zu den Vorwürfen vernommen.

«Es würde mich nicht wundern, wenn sich noch viele, viele weitere melden würden», sagte Londons Polizeichef Mark Rowley am Freitag der BBC. Zugleich würdigte er den Mut der Frauen, die ihre Vorwürfe öffentlich gemacht hatten.

Die für Medien zuständige britische Ministerin Lisa Nandy bezeichnete die Verurteilung Russell Brands als «Weckruf» für die Medienbranche. «Denn in diesen Branchen arbeiten Menschen häufig mit kurzfristigen, flexiblen Verträgen», sagte die Labour-Politikerin Sky News. «Es gibt enorme Machtungleichgewichte, und wer Missstände anspricht, riskiert seinen Ruf und seine beruflichen Chancen.»