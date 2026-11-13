Ex-Supermodel Tyra Banks über Dating: «Bin wieder dabei»

New York (dpa) - Das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks spricht über ihr Leben als Single und ihre Rückkehr zum Daten. «Ich bin jetzt eine Single-Frau», verkündet die 52-Jährige beim Radiosender «Hot 97». Dem Branchenmagazin «People» zufolge war Banks zuletzt mit einem Geschäftsmann zusammen, hielt die Beziehung aber weitgehend privat.

Gefragt nach ihrer wichtigsten Lektion aus Beziehungen sagte die langjährige «America's Next Top Model»-Moderatorin: «Ich glaube, es ist nie zu spät, noch einmal von vorne anzufangen.» Sie sei nun 52 Jahre alt, Single, und habe mit dem Thema Dating eigentlich schon abschlossen gehabt. «Ich dachte mir: Ich habe meine Mutter, ich habe meinen Sohn und mir geht es gut.» Diese Einstellung habe sie inzwischen geändert: «Jetzt fühle ich mich wieder feminin, gehe auf Dates - weißt du: Ich bin wieder dabei.»

Zur Frage, auf was sie bei Männern achte, sagte Banks, dass ihr Aussehen heute nicht mehr wichtig sei. Sie wünsche sich «einfach jemanden, der präsent ist».