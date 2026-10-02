Harry Styles kündigt weitere Zusatzshow in Berlin an

Berlin (dpa) - Popstar Harry Styles hat ein zweites Zusatzkonzert in Berlin angekündigt. Aufgrund der großen Nachfrage tritt der 32-Jährige auch am 10. Juli 2027 am früheren Flughafen Tempelhof auf - einen Tag nach der ersten Zusatzshow, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte.

Der Musiker ist damit im kommenden Juli im Rahmen seiner «Together, Together»-Welttournee gleich viermal in Berlin zu sehen - neben dem 9. und 10. auch am 2. und 3. Juli. Der allgemeine Vorverkauf für den neuen Zusatztermin startet den Angaben zufolge am kommenden Dienstag um 10.00 Uhr.

Der britische Musiker hatte sein neues Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» teilweise in den Berliner Hansa Studios aufgenommen. Styles war mit der Boyband One Direction berühmt geworden. Seine aktuelle Tour hat er in Amsterdam begonnen, aktuell spielt er in New York. Für mehrere Städte wurden zuletzt zusätzliche Daten angekündigt.