Lil Nas X kehrt nach problematischer Zeit mit Song zurück

Los Angeles (dpa) - Nach einer schlagzeilenträchtigen Festnahme im vergangenen Jahr ist US-Sänger Lil Nas X mit einer neuen Single zurückgekehrt. Der 27-Jährige veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) den Song «World's Greatest» gemeinsam mit einem sechsminütigen Musikvideo. Im Refrain singt er unter anderem «I'm a Champion», in dem Video ist er dabei zu sehen, wie er in einem Tanzstudio mit einem Trainer eine Choreographie einübt.

Festnahme nach bizarrem Vorfall

Der Sänger mit dem bürgerlichem Namen Montero Hill hatte 2019 seinen Durchbruch mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum «Montero». In den vergangenen Jahren war es musikalisch ruhiger um den Sänger geworden. Zuletzt hatte er im März 2025 die EP «Days Before Dreamboy» veröffentlicht.

Im August 2025 sorgte der Musiker für Schlagzeilen sowie Sorgen bei seinen Fans, weil er nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles lief. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen - die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Im vergangenen April gewährte ihm ein Richter, dass er sich einer Behandlung für seine mentale Gesundheit unterzieht, anstatt in Haft zu kommen.

«Willkommen zurück, Superstar»

Im Juni meldete der Grammy-Gewinner sich dann mit einem Video auf Instagram bei seinen Fans zurück. Er habe eine bipolare Störung, die er nun behandle, und arbeite nun auch wieder kreativ, gab er darin bekannt. Vergangenen Mittwoch kündigte er seine neue Single an.

Der «Old Town Road»-Sänger widmete sein neues Lied seiner Mutter. Medienberichten zufolge hatte er Ende August auf Instagram ihren Tod bekanntgegeben. Auf Instagram freuen seine Fans sich über seine musikalische Rückkehr. «Willkommen zurück, Superstar», schreibt jemand.