Malin Akerman wollte bei ihrer Hochzeit nicht lügen

Los Angeles (dpa) - US-Serienstar Malin Akerman wollte ihrem Ehemann bei der Hochzeit keine Liebe für die Ewigkeit versprechen. «Ich dachte mir: Ich habe das Gefühl, ich würde lügen, wenn ich "für immer" sage, weil ich die Zukunft nicht vorhersehen kann», sagte die 48-Jährige in dem Podcast «Call Her Daddy». «Ich möchte auch nicht in dieser Beziehung bleiben, wenn es für uns später im Leben nicht mehr funktioniert.»

Dem Branchenmagazin «People» zufolge heirateten Akerman und ihr Ehemann, Schauspieler Jack Donnelly, im Dezember 2018. Sie hat einen Sohn aus einer früheren Ehe.

«Die ehrlichsten Gelübde»

In dem Podcast erzählt Akerman, dass ihr Ehrlichkeit in ihrer Beziehung von Beginn an sehr wichtig gewesen sei. Bei der Eheschließung habe sie sich daher «die ehrlichsten Gelübde, die wir je abgelegt haben» gewünscht.

Die in Stockholm geborene und in Kanada aufgewachsene Akerman wurde durch Nebenrollen in zahlreichen erfolgreichen US-Romantikkomödien bekannt - wie etwa in «Selbst ist die Braut» mit Sandra Bullock oder «27 Dresses» mit Katherine Heigl. In der Drama-Serie «The Hunting Wives», die seit 2025 in den USA erscheint, hat sie eine Hauptrolle.