Zum zweiten Mal «Ja»: Harrisons erneuern ihr Eheversprechen

Dubai (dpa) - Die Influencer Sarah und Dominic Harrison haben sich symbolisch ein zweites Mal das Jawort gegeben. «Vor 9 Jahren haben wir ja gesagt und heute hast du mich nochmal gefragt», hieß es in einem Instagram-Beitrag von Sarah Harrison. «Ja - ja - ja, danke für dieses unfassbar schöne gemeinsame Leben.» Dazu setzte sie Herz-Emojis.

Sarah Harrison stammt aus dem bayerischen Günzburg, wurde 2015 zum Playmate des Jahres gewählt und war Teilnehmerin bei den TV-Shows «Der Bachelor» und «Promi Big Brother». Sie lebt mit ihrer Familie in Dubai. Ihr aus München stammende Mann Dominic ist ebenfalls als Influencer bekannt, beide lassen ihre Follower oft am Familienalltag teilhaben.

Im Februar 2024 machte das Paar die dritte Schwangerschaft von Sarah öffentlich, ein paar Monate später kam dann Tochter Alea zur Welt.