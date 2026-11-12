Sarah Paulson hebt Diane Keatons Sweatshirt neben Bett auf

Los Angeles (dpa) - Sarah Paulson bewahrt neben ihrem Bett ein Oberteil ihrer verstorbenen Schauspiel-Kollegin Diane Keaton auf. «Ich habe dieses Sweatshirt, in dem ich zuletzt ihre Hand gehalten habe, und es wurde noch nicht gewaschen», erzählte die 51 Jahre alte US-Schauspielerin im Podcast «The Run-Through with Vogue».

Das Oberteil ihrer Freundin liege «immer noch genau so gefaltet neben dem Bett, wo es seitdem geblieben ist», sagte sie. «Ich habe einfach das Gefühl, dass ihre DNA darauf ist, und ich will nicht, dass das verschwindet.»

Keaton war im Oktober vergangenen Jahres im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Paulson bestätigte nun, dass sie Keaton, mit der sie gemeinsam den Film «Ganz normal verliebt (The Other Sister)» (1999) gedreht hatte, sehr nahe gestanden habe.

Sie habe noch einige von Keatons Kleidungsstücken, sagte sie. «Ich habe einen Hut, auf dessen Innenseite noch Make-up von ihrer Stirn klebt.» Sie habe sich nach Keatons Tod außerdem ein Tattoo mit ihren Initialen stechen lassen.

Paulson ist besonders bekannt durch die Horrorserie «American Horror Story», in der sie in verschiedenen Staffeln mitwirkte. Auch in der neuen Staffel, in der unter anderem Superstar Ariana Grande mitspielt, ist Paulson wieder mit dabei.