Nach Festnahme: Selma Blair erscheint vor Gericht

New York (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme ist Selma Blair in New York vor Gericht erschienen. Die Schauspielerin verließ das Gerichtsgebäude am Montagabend in einem hellen Kapuzenpullover und Jeans sowie mit einer schwarzen Sonnenbrille, wie Fotos zeigen.

Medienberichten zufolge, die sich unter anderem auf Gerichtsunterlagen beziehen, wird ihr vorgeworfen, eine Polizistin und eine Krankenschwester angegriffen zu haben. Demnach soll Blair der Polizistin gegen Kopf und Brust getreten haben, als sie auf einer Trage lag. Im Krankenhaus soll sie einer Krankenschwester gegen die Brust getreten haben, so der Vorwurf.

Mutmaßliche Angriffe nach Flug von Los Angeles nach New York

Blair kam gegen eine Kaution frei, wie US-Medien berichteten. Die mutmaßlichen Angriffe sollen sich nach einem Flug von Los Angeles nach New York ereignet haben, auf dem Blair ausfallend geworden sein soll. Dabei soll sie mehrere Flugbegleiter verletzt haben.

Nach der Landung war die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die New Yorker Flughafenbehörde, die Fluggesellschaft Delta und die US-Sicherheitsbehörde FBI.

Blair ist an Multipler Sklerose erkrankt

Blair habe einen «gesundheitlichen Notfall» erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es von ihrem Management. «Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.»

Die Schauspielerin, die mit Filmen wie «Eiskalte Engel» und «Natürlich blond» berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht - eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Den Berichten zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Krankenhaus untersucht.