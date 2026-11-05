Neue Skulptur in Düsseldorf: Lars Eidinger stand Modell

Düsseldorf (dpa) - Der österreichische Künstler Erwin Wurm hat Düsseldorf die monumentale Skulptur «Gate» geschenkt - Schauspieler Lars Eidinger stand dafür Modell. Sie wurde im Beisein von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus enthüllt.

Es handele sich um eine große Ehre, sagte Keller im Beisein des Künstlers. Das rund vier Meter hohe Werk werde dauerhaft Teil des öffentlichen Raums, hatte die Stadt mitgeteilt. Wurm hatte die Skulptur aus lackiertem Aluminium 2021 geschaffen.

Sie gehöre zur Werkserie «Skins», teilte die Düsseldorfer Kunstkommission mit. Für «Gate» wurde ein Abguss eines menschlichen Körpers angefertigt, für den der Schauspieler Lars Eidinger Modell gestanden habe.

Wurm ist einer der bekanntesten österreichischen Gegenwartskünstler. Er arbeitet mit Skulptur, Zeichnung, Fotografie, Video und Installation. International bekannt wurde er insbesondere in den 1990er-Jahren mit seinen One Minute Sculptures.