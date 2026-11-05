Weltberühmte Filmrequisiten werden in London versteigert

London (dpa) - Das Kostüm von Superheld Batman - oder vielleicht doch die legendäre Peitsche aus Indiana Jones? Das Auktionshaus Propstore versteigert vom 4. bis 6. Dezember in London mehrere Filmrequisiten von berühmten Blockbustern. Die angebotenen Objekte haben einen Gesamtwert von 10 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 12 Mio. Euro), wie aus dem Online-Katalog des Auktionshauses hervorgeht.

Zu den Highlights zählt etwa das «Batpod»-Motorrad, welches in den Filmen «The Dark Knight» (2008) und «The Dark Knight Rises» (2012) verwendet wurde. Der Preis wird auf bis zu 900.000 Pfund geschätzt (umgerechnet mehr als eine Mio. Euro). Auch das von Hollywoodstar Christian Bale getragene Batman-Kostüm ist mit einem geschätzten Wert bis zu 250.000 Pfund (knapp 300.000 Euro) unter den Stücken.

Indiana-Jones-Fans mit etwas Geld in der Tasche dürften sich ebenfalls freuen. Unter den Angeboten sind ein Hut und ein getragenes Stunt-Hemd aus der persönlichen Sammlung von Vic Armstrong, der als Stuntdouble für Harrison Ford arbeitete. Beide Stücke wurden bei den Dreharbeiten zu «Indiana Jones und der Tempel des Todes» (1984) verwendet. Gemeinsam werden sie auf 400.000 bis 800.000 Pfund geschätzt. Auch die etwa 2,40 Meter lange Peitsche aus demselben Film kommt unter den Hammer.

Stücke werden in London ausgestellt

Die Stücke verkörpern laut Propstore-Geschäftsführer Stephen Lane «eine der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte». Alle drei Objekte bei einer Auktion anzubieten, sei «eine außergewöhnliche Gelegenheit für Sammler», sagte Lane der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Filmfans können die berühmten Stücke vor der Auktion demnächst in der britischen Hauptstadt begutachten: Vom 19. bis 22. November werden die Requisiten im Cumberland Hotel ausgestellt, bevor sie im Dezember neue Besitzerinnen und Besitzer finden.