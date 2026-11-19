Berlin (dpa) - Der Moderator und Autor Riccardo Simonetti hält die Zeit für gekommen, Frauen weltweit mehr politische Verantwortung zu übertragen. «Die Männer hatten ihre Chance», sagte der 33-Jährige dem «Stern» und fügte hinzu: «Viel schlimmer als jetzt kann es kaum werden.» Ob die Welt tatsächlich eine bessere wäre, wenn sie von Frauen gestaltet und regiert würde, würde man natürlich erst sehen, wenn es so weit wäre. «Aber warum probieren wir es nicht aus?», fragte er. Männer jedenfalls seien für viel Leid auf der Welt verantwortlich und machten vieles falsch, das lasse sich nicht schönreden.

Simonetti, der seit August 2024 mit seinem Partner Steven verheiratet ist, sieht in manchen Bereichen queere Männer im Vorteil gegenüber heterosexuellen. Viele heterosexuelle Männer würden sich selbst in ihren Möglichkeiten beschränken, weil sie fürchteten, bei Abweichungen von klassischen Rollenbildern ihren Status als Mann zu verlieren. «Diese Freiheit hat jeder Mann. Nur sperren sich viele heterosexuelle Männer - nicht alle, aber viele - selbst in einen Käfig.» Heterosexuelle Männer könnten deshalb von queeren Männern lernen.

Als schwuler Mann wisse man schnell, dass man das Idealbild der Gesellschaft nicht erfüllen könne, sagte Simonetti. «Dadurch gewinnt man auch die Freiheit, alles andere zu sein.»

Simonetti hat Angst vor AfD

Der Moderator räumte ein, vor der AfD Angst zu haben. Noch bedrohlicher finde er allerdings, dass Menschen solche Parteien häufig aus anderen politischen Gründen wählten und dabei deren Haltung gegenüber queeren Menschen in Kauf nähmen. «Und dabei nehmen sie halt so nebenbei in Kauf, dass eine Menschengruppe leidet, gegen die sie persönlich vielleicht gar nichts haben. Das offenbart eine enorme Doppelmoral.»

Als warnendes Beispiel nannte Simonetti Italien, das Heimatland seiner Eltern. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe sich die Situation bei den Familienrechten queerer Menschen stark verschlechtert. Auch in Deutschland nehme er gesellschaftliche Bedrohungen wahr. «Als schwuler Mann merkt man früh, dass manche Orte für einen nicht sicher sind», sagte Simonetti.