Neu-Delhi (dpa) - Zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs in Indien haben der britische Thronfolger William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 44) den indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi getroffen. Der Regierungschef würdigte nach dem Treffen auf der Plattform X die von William vor sechs Jahren gegründete globale Umweltinitiative und den damit verbundenen Preis.

Er schätze die Bemühungen von Earthshot Prize, sich weltweit für innovative Klimalösungen einzusetzen. Dadurch werde auch indischer Erfindungsgeist bei der Bewältigung globaler Umweltprobleme hervorgehoben, schrieb Modi, der das Thronfolgerpaar nach der Rückkehr von einem Besuch in den Philippinen empfing.

Ein Thema waren auch die britisch-indischen Beziehungen. Er freue sich darauf, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Seiten weiter ausbauen zu können, so Modi weiter.

Earthshot-Umweltpreise

Am Dienstagabend wurden in Anwesenheit des Thronfolgerpaars die diesjährigen Earthshot-Umweltpreise der Königlichen Stiftung von William in der Wirtschaftsmetropole Mumbai verliehen, wo der Prinz und die Prinzessin den größten Teil ihres Besuchs verbrachten. Wie jedes Jahr wurden fünf Gewinnerprojekte ausgezeichnet, die jeweils 1 Million Pfund (1,2 Millionen Euro) erhalten, um ihre Ideen weltweit auszubauen.

Unter anderem geht das Geld an den Himalayastaat Bhutan für seine Bemühungen um den Naturschutz sowie den größten indischen Hersteller von Dreirädern für den Personen- und Warentransport Mahindra Last Mile Mobility. Das Unternehmen bildet unter anderem Frauen aus, um elektrische Dreiräder zu fahren und zu reparieren.

Für Kate war es die erste Fernreise im Auftrag der Krone seit ihrer Krebserkrankung. Diese hatte sie im Frühjahr 2024 öffentlich gemacht. Danach musste sie sich monatelang behandeln lassen.