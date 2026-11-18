New York (dpa) - Seit Jahrzehnten kennt die Welt Sängerin Jennifer Lopez als J.Lo. Dass sie diesen Namen einmal tragen würde, hatte die heute 57-Jährige allerdings nicht geplant. Er gehe zurück auf einen Moment in einem Tonstudio, erzählte sie im Podcast «Friends Keep Secrets». Damals habe sie ein Album aufgenommen. Der Rapper Heavy D sei hereingekommen mit den Worten «Was geht, Jenny Lo? J.Lo ist da!». Da habe sie gedacht: «Ich glaube, ich nenne mein Album so», verriet die Sängerin.

Die 2001 erschienene Platte ist heute ein Meilenstein der Popkultur der frühen 2000er-Jahre. Dass sie sich damit auch einen Spitznamen verpassen würde, ahnte sie nicht. «Ich hätte nie erwartet, dass es sich so halten würde», sagte die zweifache Mutter. Von ihrem Umfeld werde sie vor allem Jennifer genannt.

Im Podcast verrät die von vielen für ihr junges Aussehen bewunderte Künstlerin auch ein paar ihrer Beauty-Tricks: Fisch und viel Grünes und Gewichteheben. «Das hat wirklich etwas für mich verändert.»

Zudem bade sie zweimal täglich. «Ich benutze Bademilch und Salze. Ich nehme mir eine Rose aus dem Strauß und streue sie rein. Ich mache daraus ein kleines Ritual. Dann zünde ich meine kleine Kerze daneben an. Ich verwende auch gerne ätherische Öle und Ähnliches», sagte Lopez. «Ich bekomme auch eine Menge kreative Ideen im Wasser.»