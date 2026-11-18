Köln (dpa) - Die Oper Köln wird für ihre Leistungen während der 14-jährigen Generalsanierung mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung der «OPER! AWARDS» würdige die Menschen auf und hinter der Bühne, die trotz schwieriger Bedingungen während der Interimsspielzeiten künstlerische Exzellenz ermöglicht hätten, teilten die Veranstalter mit. Der Ehrenpreis wird anstelle der regulären Auszeichnung in der Kategorie «Bestes Opernhaus» vergeben.

Die Oper Köln habe die Zeit mit «beeindruckender Widerstands- und Wandlungsfähigkeit» gemeistert, erklärte der Jury-Vorsitzende Ulrich Ruhnke. Trotz wechselnder Spielstätten habe sie ihren hohen künstlerischen Anspruch bewahrt. Der Preis gelte allen, die mit Kreativität und Flexibilität den Widrigkeiten sowie politischen und planerischen Fehlentscheidungen getrotzt hätten.

Die Preisverleihung findet am 22. Februar 2027 in der Kölner Oper statt. Dabei werden auch die Gewinner der übrigen 19 Kategorien bekanntgegeben. Über die Auszeichnungen des internationalen Opernpreises entscheidet eine Jury aus Fachjournalisten.