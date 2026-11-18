Berlin (dpa) - Der Regisseur und Drehbuchautor Herrmann Zschoche («Sieben Sommersprossen») ist tot. Der Filmemacher starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren, wie die Defa-Stiftung am Mittwoch unter Berufung auf sein persönliches Umfeld mitteilte. Seine Frau bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Nachricht. Auch die «Berliner Zeitung» und andere Medien berichteten.

Zschoche wurde in Dresden geboren, zuletzt lebte er in Brandenburg. Im Babelsberger Studio habe er rund 20 Kinospielfilme realisiert, teilte die Defa-Stiftung, die das Filmerbe der DDR verwaltet, mit.

«Mit großem Feingefühl»

«Besonders am Herzen lagen Herrmann Zschoche Stoffe für ein junges Publikum. Dem Kinder- und Jugendfilm widmete er sich mit großem Feingefühl», schrieb die Defa-Stiftung weiter. Er sei einer der vielseitigsten und prägendsten Regisseure der Defa gewesen.

Zschoche habe poetische Kinder- und Jugendfilme wie «Lütt Matten und die weiße Muschel» oder «Insel der Schwäne» gedreht, den Science-Fiction-Film «Eolomea» (1972) oder den zeitkritischen DDR-Gegenwartsfilm «Karla» (1965), der zunächst verboten wurde und erst 1990 uraufgeführt werden konnte. 1978 war sein Publikumserfolg «Sieben Sommersprossen» erschienen.

Ausgezeichnet für sein Lebenswerk

Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin hatten Zschoche vor einigen Jahren mit einer Berlinale Kamera ausgezeichnet. Für sein Schaffen erhielt der Filmemacher 2016 auch den Preis der Defa-Stiftung für das Lebenswerk.

«Herrmann war in keinem Verein, keinem Gremium, schon gar nicht in einer Partei», hatte die Drehbuchautorin Gabriele Herzog damals nach Angaben der Defa-Stiftung in ihrer Laudatio gesagt. «Aber keiner, auch die Oberen in der DDR nicht, haben ihm unterstellt, sich herauszuhalten, dafür waren seine Filme zu menschlich und zu politisch.»