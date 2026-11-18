Berlin (dpa) - Spione geben Spionen gerne auch mal Tipps – und so hat nun auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf den neuen James-Bond-Darsteller reagiert. Auf seiner Instagramseite, dem sogenannten Karriere-Account, beglückwünscht die Behörde zunächst Schauspieler Robert Pattinson für seinen neuen Job als 007. Und wendet sich dann humorvoll an ihn – aber vor allem an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Beim Verfassungsschutz liefen einige Dinge dann doch anders als in den James-Bond-Filmen, postet das BfV. Die Arbeit aber sei auch hier allemal spannend und abwechslungsreich.

Die Behörde nimmt dann wieder direkt Bezug auf James Bond alias Pattinson – und stellt einige Fragen, die sie umgehend selbst beantwortet. So heißt es da: «Du stellst dich jedem mit vollem Namen vor? Riskant.» Oder: «Du trinkst deinen Martini geschüttelt, nicht gerührt? Bei uns gibt's erstmal Kaffee.» Oder: «Du sprengst bei jeder Mission ein Auto? Unser Fuhrpark und Haushalt sagen nein.» Oder: «Du rettest die Welt im Alleingang? Wir setzen lieber auf Teamwork.» Oder: «Dein Kuli kommt von Q? Unserer aus der Materialausgabe.»

Ex-BND-Agent: «Hört doch auf mit dem Blödsinn»

Dass die Arbeit als Agent in der Realität ganz anders aussieht als bei Bond, sagt auch Gerhard Conrad, der viele Jahre für den Bundesnachrichtendienst (BND) tätig war. In seiner aktiven Zeit als BND-Agent habe er Bond-Filme ganz selten und wenn, dann aus Versehen im Fernsehen angesehen, sagte er dem «Spiegel». «Ich habe den Kopf geschüttelt und immer gesagt: Hört doch auf mit diesem Blödsinn.» In Wahrheit sei James Bond eben auch ziemlich gewalttätig und zugleich unrealistisch handlungsfähig.

Man könne diese Abenteuerfilme natürlich konsumieren, «sie bilden aber die Realität, wenn überhaupt, nur in einer sehr überzeichnenden Art und Weise ab», sagte Conrad. Bei der nachrichtendienstlichen Tätigkeit gehe es vor allem darum, Informationen zu sammeln, zu sortieren und aufzubereiten. Das bedeute: «Der Film beginnt dann, wenn die nachrichtendienstliche Aufklärung weitestgehend abgeschlossen ist. Dann kommt eben James Bond auf umfassender Informationsgrundlage und nutzt vor allem physische Gewalt, um irgendwelche Bösewichte oder deren Operationsbasis auszuschalten.»

Am Montag hatten die 007-Macher bekanntgegeben, dass Robert Pattinson (40) der neue James Bond wird – rund fünf Jahre nach dem Abschied von Daniel Craig. Mit ihm übernimmt erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe zudem ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten.