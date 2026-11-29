Albstadt (dpa) - Ein 14-jähriger Junge ist bei einem Unfall in einem Freizeitbad auf der Schwäbischen Alb ums Leben gekommen. Zwei Besucher fanden den Jungen am Samstag leblos in einem Zwischenbecken einer Wasserrutsche, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche war den Angaben zufolge als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Schwimmbad in Albstadt im Zollernalbkreis zu Besuch.

Ersthelfer und Sanitäter versuchten den Jungen zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Auch ein Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Psychologen kümmerten sich um die Jugendgruppe und die Ersthelfer.

Warum der 14-Jährige starb, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher.

Albstadt liegt auf der Schwäbischen Alb. Sie ist mit knapp 50.000 Einwohnern die größte Stadt im Zollernalbkreis.