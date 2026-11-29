München (dpa) - Die Eröffnung eines Harry-Potter-Weihnachtsmarkts in München hat der Polizei jede Menge Arbeit bereitet - denn der Ansturm war so groß, dass die Einsatzkräfte am Samstagabend einschreiten mussten: In der Spitze befanden sich nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen auf dem Markt auf der Praterinsel oder warteten im näheren Umfeld darauf, aufs Gelände gelassen zu werden.

Schon zu Beginn des Marktes am Abend habe der Veranstalter der Polizei mitgeteilt, dass immer mehr Menschen Richtung Eingang drängten.

Die Einsatzkräfte hätten deshalb unter anderem Brücken gesperrt. Wegen des vielen Verkehrs sei es zu teils langen Rückstaus gekommen. Durchsagen auf dem Gelände und an den U-Bahnhöfen im Umfeld des Marktes wiesen die Menschen darauf hin, dass niemand mehr auf die Praterinsel kommt. Die Polizei bat außerdem auf ihren Social-Media-Kanälen die Menschen darum, den Bereich zu meiden und am Samstag keinen Besuch des Marktes mehr zu planen.

Markt endet am kommenden Sonntag

Es hatten sich schon vor dem Start des Weihnachtsmarktes lange Schlangen gebildet. Das Konzept lockte viele Menschen an: Der Markt auf der Praterinsel ist keine gewöhnliche Einstimmung aufs Fest - es dreht sich vielmehr alles um Harry Potter.

Bis zum 6. Dezember können Besucherinnen und Besucher dort Fanartikel kaufen, sich Speisen und Getränke im Stile der Harry-Potter-Welt schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren.

Der Markt ist nach Veranstalterangaben von der HBO-Serie «Harry Potter und der Stein der Weisen» inspiriert. Plakate weisen zugleich auf den Streamingstart am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) hin.

Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley). Da es bereits eine gefeierte «Harry Potter»-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann. Zudem macht Rowling, die an der neuen Serie als ausführende Produzentin beteiligt ist, seit Jahren mit umstrittenen Äußerungen zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und steht dafür in der Kritik.