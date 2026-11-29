Los Angeles (dpa) - Kurz vor der Landung bebte die Erde: Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft Delta musste seinen Anflug auf den internationalen Flughafen von Los Angeles wegen eines Erdbebens der Stärke 5,0 abbrechen. In einem Video, das mehrere US-Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie die Maschine kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn wieder durchstartet.

«Delta 1972, durchstarten, wir haben ein starkes Erdbeben», ist ein Funkspruch zu hören, während die Kamera wackelt und im Hintergrund zahlreiche Hupen und Alarmsignale zu hören sind. Das Flugzeug gewinnt daraufhin wieder an Höhe. Eine zweite Maschine der Fluggesellschaft habe seinen Landeanflug wegen des Erdbebens ebenfalls unterbrechen müssen, teilte Delta nach Angaben der «Los Angeles Times» mit. Beide Flüge seien kurz darauf sicher gelandet.

Viele Scherben, aber keine größeren Schäden

Das Erdbeben der Stärke 5,0 hatte den Großraum der US-Metropole am Samstagmorgen (Ortszeit) erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens LAX.

Größere Schäden oder Verletzte gab es den Berichten zufolge nicht. Allerdings seien an dem Flughafen Fensterscheiben zerbrochen und mindestens ein Schornstein eingestürzt, berichtete die «Los Angeles Times». Auch in Manhattan Beach seien Scheiben von Läden zerbrochen und Schilder heruntergefallen.

Auf Videoaufnahmen aus einem Weinladen im Nachbarort Hermosa Beach war zu sehen, wie Dutzende Flaschen aus den Regalen fallen und auf dem Boden zerbersten. Der Schaden belaufe sich auf bis zu 50.000 US-Dollar (knapp 46.000 Euro), sagte ein Mitarbeiter der britischen BBC.

Laut Medien stärkstes Beben seit zwölf Jahren

Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben. Von einem Beben dieser Stärke sei der Großraum Los Angeles aber seit zwölf Jahren nicht mehr betroffen gewesen, hieß es in US-Medien.