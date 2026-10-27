Auto fährt in Menschengruppe - mehrere Verletzte

Neustadt am Rübenberge (dpa) - Im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge haben Polizisten auf ein Auto geschossen, dass zuvor in eine Gruppe von Menschen gefahren ist. Vier bis fünf Personen seien leicht bis schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe des Vorfalls am späten Montagabend waren zunächst unklar, auch weil das Auto danach davonfuhr und die Polizei den oder die Tatverdächtigen nicht stoppen konnte. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass sich die Beteiligten kannten.

In der Nähe des Tatorts fand gerade eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei statt, so bekamen die Beamten von dem Vorfall kurz vor Mitternacht direkt mit. Um das Auto zu stoppen, schossen sie auf den Wagen, wie die Sprecherin erklärte. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber im Einsatz.