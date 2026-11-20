Antalya (dpa) - Kann sich die Weltgemeinschaft noch auf Schritte einigen, die allen Widerständen zum Trotz den Kampf gegen die Klimakrise ein Stück voranbringen? Diese Frage dürfte sich an diesem Wochenende im türkischen Antalya entscheiden. Die dort seit zwei Wochen stattfindende Klimakonferenz soll eigentlich am Freitagabend (18.00 Uhr Ortszeit) enden – doch angesichts harter Verhandlungen zeichnet sich eine Verlängerung ab.

Worum es geht und woran es hakt

Zugespitzt haben sich die Verhandlungen diesmal auf die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist damit die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll. In einem am Donnerstag veröffentlichten Textentwurf fehlte diese Verbindung zu sauberen Energiequellen – anders als zunächst von Deutschland und der EU gefordert.

Viele Industrieländer sind ohnehin dabei, stärker auf Strom zu setzen. Für andere, weniger entwickelte Länder ist der Prozess schwieriger, weshalb sie Unterstützung in dem Prozess fordern. Zudem gibt es großen Widerstand von Ländern, die mit dem Verkauf von Kohle, Öl und Gas noch immer viel Geld verdienen – wie etwa Saudi-Arabien oder Russland. Es ist daher noch unklar, ob sich am Ende tatsächlich alle Vertragsstaaten hinter das Ziel stellen können. Die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und daher nicht mehr bei den Verhandlungen dabei.

Beschlüsse im Konsens gestalten sich schwierig

Doch auch ohne die USA zeichnet sich ab, dass die Staaten in ihrem Gipfelbeschluss das Kernproblem der Klimakrise nicht klar benennen werden: das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, das den allergrößten Teil der Treibhausgase freisetzt. Die vor drei Jahren in Dubai beschlossene schrittweise Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen wird im jüngsten Entwurf nur in einem Verweis erwähnt, aber nicht mehr ausdrücklich. Darauf hatten Beobachtern zufolge Ölförderstaaten am Golf und auch Russland gedrängt. Sie haben eine Blockademacht, weil bei UN-Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.

Weil das immer schwieriger wird, gewinnen freiwillige Allianzen an Bedeutung: Zunehmend bilden sich Gruppen von Staaten, die vorangehen und nicht warten wollen, bis auch der letzte Blockierer mit an Bord ist.

Bundesumweltminister Carsten Schneider wertete den Klimagipfel schon vor dessen Abschluss als Erfolg und begründete das mit Verweis auf freiwillige Bündnisse. «Ohne den Prozess der COPs und der globalen Klimapolitik hätten wir nicht die Lösungen, die wir heute haben», sagte der SPD-Politiker. So legten immer mehr Staaten Pläne zum Ausstieg aus fossilen Energien vor, sagte Schneider. Außerdem führte er eine freiwillige Selbstverpflichtung von Deutschland und anderen Staaten an, um das starke Treibhausgas SF6, das zur Sicherung von Stromnetzen eingesetzt wird, zu ersetzen.

Wie so oft auf Klimakonferenzen wird auch in Antalya zudem über Geld gestritten: Ärmere Länder fordern von Industrieländern mehr Geld, um sich an Klimafolgen anpassen und die Energiewende stemmen zu können. Deutschland und die EU wollen – angesichts klammer Kassen – jedoch in Antalya keinesfalls neue Gelder zusagen. Zuletzt sanken allerdings die Summen, die unter anderem Deutschland zahlte.