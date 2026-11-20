Schwerin (dpa) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) muss sich nächste Woche einer Operation unterziehen. «Niemand muss sich Sorgen machen. Es ist nur die Galle», teilte die 52-Jährige in Schwerin mit. Schwesig war 2019 an Brustkrebs erkrankt. Im Mai 2020 gab die Regierungschefin bekannt, dass ihre Therapie erfolgreich abgeschlossen sei.

«Alle, die schon einmal gesundheitliche Probleme mit der Galle hatten, wissen, dass das sehr unangenehm sein kann», erklärte Schwesig. «Deshalb habe ich mich entschieden, den notwendigen Eingriff jetzt nach Abschluss der Regierungsbildung durchführen zu lassen.»

Keine dienstlichen Termine in der kommenden Woche

Schwesig war Anfang der Woche erneut zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Sie wird auch als mögliche Kandidatin für den Bundesvorsitz der SPD gehandelt. Bisher hat sie weder zu- noch abgesagt. Die neue Führungsspitze soll im Januar bei einem Bundesparteitag gewählt werden.

In der kommenden Woche wird Schwesig wegen der OP keine dienstlichen Termine wahrnehmen, wie es aus der Schweriner Staatskanzlei hieß. Die Kabinettssitzung am Dienstag werde von ihrer Stellvertreterin, der neuen Gesundheitsministerin Kerstin Mieth (Linke) geleitet.